IAIP denuncia que hay maletas que no traen actas ni lectores de huellas

TEGCIGALPA, HONDURAS.-El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) denunció este viernes que hay maletas electorales que no traen actas ni lectores de huella.



La comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, aseguró que el personal que se encuentra en el hotel y en el centro logístico del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) del Consejo Nacional Electoral (CNE) detectó las irregularidades en los últimos días.



"Pudimos identificar que hay maletas que no traen las actas. También pudimos identificar que hubieron maletas en donde no utilizaron el lector de huellas y en otros que los miembros de las juntas no devolvieron los lectores de huella al CNE", dijo Ardón ante los medios de comunicación.

Además. pidió a "estas personas que se quedaron con estos aparatos que los devuelvan porque es propiedad del Estado. Es un aparato que fue comprado con los fondos que todos los hondureños pagamos a través de los tributos y por tanto es un delito apropiarse de un instrumento que es propiedad del Estado".



Agregó, que contienen información de las personas que llegaron a votar el pasado 28 de noviembre, tienen GPS (Sistema de Posicionamiento Global), por lo que de una u otra manera serán encontrados.



En el caso de las actas, pidió a quienes estuvieron a cargo de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que se responsabilicen porque constituyen delitos electorales.

