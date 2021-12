'Mel' Zelaya dice que Asfura ya felicitó a Xiomara Castro y asegura que él no estará en el gabinete de Gobierno

Julio César Cruz

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al filo de la 1:00 PM, el expresidente Manuel Zelaya Rosales salía en su camioneta de la sede del Partido Liberal en la colina Miramontes de Tegucigalpa.



EL HERALDO aguardaba y charló en exclusiva con Zelaya, quien detalló que están celebrando la victoria y que él seguirá siendo un asesor dentro del gobierno entrante.

Durante la charla desde su vehículo, "Mel" confirmó a este rotativo que 'Papi a la Orden' ya se reunió con la presidenta electa para extenderle su felicitación. "Ya se reunió Nasry Asfura con Xiomara y ya le reconoció, ya es público esto".

Festejo

"Estamos primero celebrando. Hemos tenido 12 años de resistencia pacífica porque somos pacíficos, no hemos contestado las virulencias y ataques acusándonos de todas las barbaridades que han dicho. Se han inventado falacias de los que hoy están ejerciendo autoritariamente el poder, estamos muy felices asumiendo un gran reto que es recoger un país en ruinas, un país quebrado con una economía desmotivada.Todos los males de Egipto le han caído a este país, pero vamos a salir adelante como lo ha dicho la candidata hoy presidenta electa del pueblo", expresó el esposo de Xiomara Castro.

Seguidamente dijo que "el pueblo existe, el pueblo es un espíritu que hoy habló, hoy ese pueblo determinó que se debe de pasar de un proceso de autoritarismo a democracia, de odio a amor, de injusticia a que prevalezca los derechos humanos y el respeto al ser humano".



Asimismo, el exmandatario de la nación aseguró que no estará en el gabinete de gobierno pues ya cumplió ese ciclo en diversos cargos que ha ostentado.



"Yo solo soy un asesor. La presidenta dirá en las próximas horas cuál es la ruta a seguir. Yo no pretendo estar en la administración pública, yo ya tuve todos los cargos que pude haber tenido en mi vida. Solo soy un asesor", pronunció.

"Las reformas cuando son violentas son traumáticas, nosotros estamos buscando reformas democráticas que son lentas, no hay seres humanos más democráticos que Xiomara y yo, aguantamos falacias y nosotros los abrazamos para quienes quieran trabajar", añadió.

