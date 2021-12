"Si considerás que no soy humilde es tu opinión": Sirey Morán en polémica rueda de prensa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras coronarse como Nuestra Belleza Latina 2021, la hondureña Sirey Morán ha tenido que comparecer ante varios programas en la cadena Univisión, para hablar acerca de su triunfo y los proyectos a futuro.



Pero además, ha sido increpada sobre algunos aspectos de su pasado, en un afán por probar su madurez y paciencia al responder. Afortunadamente, la exMiss Honduras ha demostrado altura en cada una de sus respuestas, ganándose aún más los aplausos del público.

Recientemente la catracha compareció en una rueda de prensa donde varios reporteros le hicieron diferentes preguntas, una de ellas le consultó: "Me enteré que en 2016, cuando fuiste Miss Honduras perdiste la corona, ¿qué pasó y por qué perdiste la corona?"



Ante esto, Sirey contestó con mucha seguridad: "Una pregunta complicada porque desde que vine a Nuestra Belleza Latina nunca quise tocar el tema... Se me acusó de un incumplimiento de contrato, el cual demostré que era lo contrario, me dijeron que me iban a destituir. A mí me agredieron físicamente dos personas, que tenían el papel de directores, pero todas esas experiencias malas me dejaron algo bueno y es la fortaleza que hoy tengo".



Luego vino el turno de otro comunicador, quien le dijo: "Quería preguntarte tres puntos por los cuales no mereces la corona de Nuestra Belleza Latina", de inmediato, Morán le dijo sin dudar, "la Sirey del pasado te hubiera dado tres puntos por los cuales yo no debería tener la corona. La Sirey del presente no permite que te dé ningún punto".



Y a manera de contrapregunta, el hombre continuó, "¿no crees que te hace falta un poco de humildad?". "Bueno, si considerás que no soy humilde es tu opinión y la respeto, ahora, si querés que te diga tres cosas negativas, cuando estoy muy cansada ronco, cuando hago mucho ejercicio puedo sudar, cuando como lácteos me duele el estómago", le dijo la hondureña muy segura de sí misma y con un tono que demostraba serenidad y fortaleza.

La manera en la que Sirey manejó las preguntas que pudieron hacerla caer fue aplaudida por los internautas, quienes destacaron que no solo es bella y preparada académicamente, sino también una mujer con mucha sabiduría.



Una de las que aplaudió sus acertadas respuestas fue su compatriota Neida Sandoval, quien a través de sus redes sociales reaccionó molesta ante las interrogantes de la prensa.



"Cuando a una mujer le hacen una pregunta tonta y mal intencionada y responde con firmeza como lo hizo mi compatriota Sirey Morán en esta “rueda de prensa” ¿es arrogante? Hasta yo me molesté y me insulté. Bien por ti @sireymoran, tu reacción y respuesta merecieron mi aplauso y así es como se neutraliza ese tipo de energía negativa y mal intencionada", escribió la periodista.



Además, aprovechó para enviarle sus buenas vibras y desearle lo mejor en esta nueva etapa tras ganar la corona: "¡Sigue con paso firme, pues sólo con firmeza, determinación, perseverancia, y respeto a ti misma lograrás dejar huella positiva ahora que la puerta grande se abrió! ¡Eres una mujer catracha digna representante de nuestras 5 estrellas y verte brillar nos enorgullece!", concluyó.

