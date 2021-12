Elecciones 2021: Cinco segundos tardarán en identificar la huella dactilar de los votantes

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A la hora que vaya a votar el próximo domingo 28 de noviembre tendrá que darse un tiempo, porque antes las autoridades verificarán si usted en realidad es el verdadero portador del Documento Nacional de Identificación (DNI).



Esta es la primera vez en Honduras que habrá un lector de huellas dactilares conectado al Censo Nacional Electoral (CNE) en cada uno de los centros de votación.



La medida busca evitar fraudes, es decir, que si alguien intenta hacerse pasar por otra persona o votar más de una vez, el sistema debe tener la capacidad de detectarlo de inmediato, al menos eso prometen.

El Consejo Nacional Electoral ya hizo las primeras pruebas y capacitaciones del uso del sistema y, según las mediciones, en cinco segundos el lector emitirá los datos personales del elector.



En Ojojona, Francisco Morazán, doña María González colocó su dedo índice en el detector de huellas y a los cinco segundos apareció su fotografía, el número de identidad, fecha de nacimiento y el registro en el Censo Nacional Electoral.



EL HERALDO Plus consultó a las autoridades de CNE qué inconvenientes tuvieron en el simulacro y afirmaron que ninguno, todo funcionó como se tenía previsto.



Los días pasan rápido y se acorta el tiempo para la gran jornada electoral, mientras que los sistemas electrónicos que se implementarán para darle transparencia y legitimidad al proceso deberán mostrar que valió la pena la millonaria inversión.

Para los votantes resultó fácil y ágil el proceso, según las autoridades, pese a ser la primera vez que se usa en Honduras. Foto: El Heraldo

Novedad

Solo por el sistema para identificación biométrica del elector, Smartmatic International Holding B.V. recibirá 210.3 millones de lempiras.



La captura de datos biométricos como parte del proceso de registros de votantes es lo novedoso en las próximas elecciones generales, el cual lo utilizan más del 35 por ciento de las 130 comisiones electorales en el mundo, establecen datos de la empresa contratada.



Con una estela de dudas, generada por el antecedente de un mal proceso de licitación en el servicio de tecnología para el transporte público de la capital y una serie de denuncias en el extranjero, Smartmatic ha prometido hacer las cosas bien y garantizar un proceso transparente en la parte que les toca hacer el día de las elecciones generales.

Lester Ramírez, director de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), declaró a EL HERALDO Plus que los ejecutivos de Smartmatic se reunieron con ellos y les informaron que son una empresa seria, no son de maletín, pero consideró que el día de las elecciones se verá si en realidad funciona el sistema.



Datos proporcionados por Smartmatic establecen que el sistema biométrico fortalece la verificación del elector, utiliza datos únicos e irrepetibles, facilita la operación de los centros de votación y minimiza la posibilidad de cometer fraudes de identidad.

Además de lo anterior, garantiza que cada centro de votación tenga disponible la información correcta, permitiendo que haya confianza y transparencia en las elecciones.



La promesa para el 28 de noviembre es que este sistema de identificación de huellas dactilares facilitará el manejo de toda la información de los electores y contribuirá a la gerencia de los centros de votación.



También agilizará el proceso electoral, evitará el sufragio de votantes ilegales y ayudará a las autoridades a identificar casos de suplantación de identidad o de votos, establecen los datos de la empresa.

Al poner la huella en el aparato, en cinco segundo deben aparecer los datos. Foto: El Heraldo

Cómo funciona

Smartmatic es una empresa internacional con operaciones en más de 20 países, algunos desarrollados en Europa, en vías de desarrollo en África y en América, incluso participó en las elecciones pasadas en Estados Unidos.



El reto será a nivel de adaptación de la Junta Receptora del Voto (JRV), es decir, que el personal tenga el conocimiento de la tecnología y puedan solucionar problemas que es posible que se generen al inicio de la jornada electoral.



El compromiso de Smartmatic es proporcionar 20,000 dispositivos de autenticación biométrica para la identificación del votante en las 18,293 JRV, que estarán distribuidas en los 5,755 centros de votación a nivel nacional y en el extranjero.

Para el 28 de noviembre, la empresa se comprometió a tener 470 técnicos de soporte en el campo, y así atender cualquier dificultad que se pueda generar, para lo cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará un call center, adonde podrán solicitar ayuda.



Pero, ¿cómo funciona? El elector colocará su dedo índice o cualquiera de las manos en el dispositivo que tendrá la JRV, en cinco segundo el sistema identificará si los datos de la huella coinciden con el portador del DNI.



Cuando todos sus datos sean verificados, el ciudadano podrá ejercer el sufragio.

Las personas que lleguen al centro de votación y en el sistema no aparezca la coincidencia biométrica o que no tengan huellas registradas en la base de datos, solo estarán habilitados para votar si están inscritos en el padrón electoral que tendrá la JRV.



Según la empresa proveedora, el sistema está diseñado para verificar a personas sin dedos disponibles, para ello el integrante de la JRV seleccionará la opción “sin dedos disponibles” y tomará un fotografía al elector y el presidente de la JRV permitirá la verificación.



Ramírez es del criterio que este proceso es interesante, porque no solo quedará la marca de la tinta en el dedo del ciudadano, sino que también la firma en el cuadernillo de votación y habrá registro en el sistema biométrico.

