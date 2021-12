Laura Bozzo revela que suspendieron la orden de captura en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de varios meses de silencio y de desaparecer del ojo público, la conductora peruana Laura Bozzo reapareció en redes sociales y confesó que ya está arreglada su situación con la justicia mexicana.



A través de un video en Instagram, la famosa de la televisión aseguró que la orden de captura que se había emitido en su contra ya no existe y que pagó la multa impuesta por el juez tras las acusaciones de defraudación fiscal.



"Antes que nada decirles que los he extrañado con toda mi alma, he pasado por momentos tan dolorosos, ni se pueden imaginar, pero gracias a Dios el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez y apersonarme al juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron", comentó.



Sentada en una silla y con lentes de sol, Bozzo aseguró que se hizo una mala campaña en su contra y que se dijeron muchas mentiras que ella misma aclarará con pruebas y que ha pasado como por "momentos tan dolorosos".

Agregó: "Cualquier aclaración sobre todo este tema, que se han dicho las mentiras más grandes del mundo, las vamos aclarar con pruebas porque así me gusta a mí que soy abogada, con prueba, papelito manda, y pues vamos a demostrar todo esa campaña difamatoria en contra mía".



Asimismo, reveló que volverá a la televisión con su programa original "Laura en América", sin embargo no especificó si será en México o en qué país.



"Ustedes me conocen, yo les prometo finalmente que voy a regresar a la televisión, pero con el programa original, con "Laura en América" modernizado obviamente con todo lo que son las redes sociales, todos lo que es el Internet. hay muchas cosas que he estado pensando en estos meses, pero sobre todo la ayuda social, lo que me distinguió, lo que me hizo diferente. No soy una estrella de televisión, yo soy una persona cercana a la gente que ama ayudar", sostuvo.



Bozzo dijo que durante todo este tiempo ha luchado contra la depresión que ha sufrido toda su vida, sin embargo afirmó que "está más fuerte que nunca".

"Ustedes, tanto los que me quieren, como los que no me quieren, son la razón de mi vida. Los que me dan la fuerza para combatir esa depresión que he sufrido toda mi vida, aquí estoy más fuerte que nunca", finalizó diciendo en el video que dura casi dos minutos.