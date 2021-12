El gesto de Romell Quioto con aficionado hondureño previo a coronarse campeón en Canadá

MONTREAL, CANADÁ.- El delantero hondureño, Romell Quioto, vivió una tarde de ensueño el pasado domingo en la final del Campeonato Canadiense, en donde se consagró campeón con el CF Montreal al vencer 1-0 al Toronto FC, marcando un golazo que definió el encuentro y además selló el pase a la Liga de Campeones de la Concacaf para su equipo.



"El Romántico" vivió una nueva tarde ensueño con su club, siendo pieza clave y confirmando su buen momento goleador, que esta vez sirvió para darle la gloria al CF Montreal ante su clásico rival en el país de la hoja de maple.

Pero Quioto no solamente destacó en la cancha, ya que en la previa del decisivo partido tuvo un gran gesto con aficionados hondureños presente en el estadio Saputo para presenciar la final.



Un video muestra que minutos después del calentamiento del Montreal, Romell Quioto se acercó a la gradería para regalarle su indumentaria a uno de los fanáticos que acudió al recinto deportivo para alentarlo desde la gradería.



Quioto se tomó el tiempo para quitarse su suéter y regalárselo a un aficionado, a quien además saludó emotivamente en los minutos previos al decisivo duelo por el campeonato.

? El gran gesto de Romell Quioto con unos aficionados hondureños en Canadá previo al partido Montreal-Toronto.



Gracias a Selvin Noel Rosales por compartirnos el video. pic.twitter.com/zfwYpUXaTi — Futbol de Honduras (@FutbolCatracho) November 21, 2021

"Gracias, gracias, gracias", fueron las palabras del catracho que recibió el regalo y además le presentó a su hijo a Romell Quioto.

Memorable actuación en la final

Luego del emotivo gesto con sus compatriotas, Quioto se lució en la cancha marcando un golazo que le dio el triunfo al Montreal frente al Toronto FC, dándole así un nuevo título de copa y asegurando su clasificación a la Concachampions.



De esta manera, el hondureño cerró un año en donde marcó ocho goles en la MLS y uno en la Copa Canadiense, igualando sus números de la temporada anterior.

GOOOOOLLLL HONDUREÑO ???

Romell Quioto anota con el CF Montreal de Canadá. Hermoso gol del catracho. pic.twitter.com/9Xim49FMNu — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 21, 2021

