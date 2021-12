Padre de Octavio Ocaña es sorprendido con nota en su carro: "No hay palabras"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A casi un mes de la muerte de Octavio Ocaña, conocido como 'Benito' en la comedia mexicana 'Vecinos', el padre del actor compartió un mensaje de aliento que sus seguidores le dejaron en el parabrisas de su carro.

Haciendo uso de su cuenta de Instagram, Octavio Pérez relató que había dejado aparcado su coche mientras se disponía a desayunar y que al regresar, se encontró con una sorpresa que lo llenó de valentía para seguir luchando por esclarecer la muerte de su hijo.

"Hoy salí a desayunar y me dejaron esto en mi coche, no hay palabras. ¡Gracias por tener a Octavio en su corazón y pensamientos! Claro que habrá justicia divina y terrenal", publicó Pérez en la red social.

Junto al mensaje dejó ver la fotografía de una hoja a rayas donde fue posible leer: "#JusticiaParaOctavio. Soledad de Doblado también lo exije".

Investigaciones

Hasta la fecha, las autoridades mexicanas mantienen como única hipótesis que el deceso del actor respondería a un disparo accidental que el mismo se dio en la cabeza.

Sin embargo, esta versión podría desestimarse luego que la familia del comediante contratara a un perito privado y ofreciera una versión diferente a lo relatado.



El experto en el caso, Mauricio Reséndiz dejó claro que la prueba en pólvora en las manos de Ocaña dio "negativo". Empero, aún se está indagando sobre los elementos e indicios que pudieran estar relacionados con el hecho.



Reséndiz confesó que pudo detectar algunas anomalías en el fallo oficial incluyendo la falta de huellas dactilares en el arma con la que supuestamente Ocaña se disparó.

"Hay una discrepancia que me gustaría aclarar. Existen elementos de orden químico, físico y biológico que se producen cuando una persona muere por disparo de arma de fuego", explicó el experto.



"En este caso no existen esos elementos en su totalidad para tener la certeza científica de que él haya realizado el disparo para poder privarse de la vida; por lo tanto, considero, hasta este momento, que científicamente no puede ser comprobable ese hecho de que él haya accionado el arma para quitarse la vida", aclaró.





