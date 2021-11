Autoridad europea aprueba pastillas anticovid de Merck para uso de emergencia  

La píldora aún no ha recibido la autorización para su comercialización.

LA HAYA, HOLANDA.-La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció el viernes la aprobación en la Unión Europea de la píldora anticovid de Merck para uso de emergencia, aunque ésta todavía no recibió la autorización completa de comercialización.



"El medicamento, que actualmente no está autorizado en la UE, puede utilizarse para tratar a los adultos con covid-19 que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma grave" de la enfermedad, dijo agencia en un comunicado.

La EMA hace llamado a europeos a vacunarse

Europa debe "cerrar la brecha" entre los vacunados y los no vacunados contra el covid-19 para detener la cuarta ola, dijo el jueves la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



"Estamos viendo un número excesivo de casos (...) especialmente entre los no vacunados", señaló en una conferencia de prensa Marco Cavaleri, jefe de estrategia de la EMA.



Las tasas de vacunación en algunos países europeos son "inaceptablemente bajas", lamentó Cavaleri.



"Tenemos que cerrar esta brecha y trabajar para que se vacune el mayor número de personas posible", agregó.