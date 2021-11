Michel Brown estará en Pasión de Gavilanes 2: "Logramos encontrar un tiempo"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Después de días de incertidumbre, el actor Michel Brown confirmó que volverá a interpretar el papel de Franco en la segunda entrega de la telenovela Pasión de Gavilanes que se estrenará en 2022.



Aunque la noticia ya había sido confirmada por Danna García, fue a través de su cuenta de Instagram que al actor argentino dijo que tendrá una participación especial.



Y es que en ocasiones anteriores confesó que una de las razones por las que no participaba en la producción colombiana es porque esta le chocaba con varios proyectos que ya tenía preparados.



"Como todos ya saben no podía participar en la segunda temporada de Pasión de gavilanes porque estaba haciendo un proyecto que se cruzaba justo con las fechas. Nos juntamos con la gente de Telemundo y en base a los mensajes, a la inmensa cantidad de mensajes que leí con mucho cariño de todos ustedes, logramos encontrar un tiempo para hacer una participación especial en la novela", compartió el actor en un video corto en Instagram.



También se decía que una de las razones por la que Brown no regresaba a la telenovela era porque sentía que no le veía sentido a una segunda parte, pero en el video colgado en su perfil aseguró que ya leyó el guión y la historia "está impecablemente bien escrita, impecablemente bien filmada".

Asimismo, dijo estar feliz de reecontrarse en el set con sus compañeros con los que no trabaja desde hace 18 años, cuando se estrenó por primera vez la telenovela colombiana.

Tras el anuncio de su regreso a la producción, sus compañeras -las hermanas Elizondo- le escribieron y se manifestaron felices por su regreso.



La primera en escribir fue Danna: "Mitch, no sabes qué alegría tengo. Es un sueño tenerte y compartir esta experiencia juntos. Enhorabuena mi Brownish".



Seguidamente, "Sarita", su esposa en la telenovela escribió: "Te amo" y por último "Jimena" -interpretado por Paola Rey- le dijo: ¡Qué emoción!. Pronto nos vemos.

Pasión de Gavilanes 2 centrará su historia 20 años después de que los hermanos Reyes encontraran el verdadero amor en las hermanas Elizondo en medio de una venganza que los llevó hasta su hacienda para vengar la muerte de su hermana Libia.



La secuela de la telenovela empezará con otro trágico crimen que sacudirá a la familia hasta lo más profundo y cuya investigación apuntará a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadenará una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia.