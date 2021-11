Fallece el rapero Young Dolph tras ser tiroteado en una tienda de Tennessee

TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS.- El rapero Young Dolph fue asesinado a tiros el miércoles en una tienda de galletas en Memphis, Tennessee y las autoridades buscan al perpetrador.



La policía tuiteó que no tenía información para divulgar sobre el posible sospechoso del tiroteo, que ocurrió en la tiena Makeda’s Cookies cerca del aeropuerto internacional de Memphis.



“La trágica muerte a tiros del rapero Young Dolph es un recordatorio del dolor que trae consigo el crimen organizado”, dijo el alcalde de Memphis Jim Strickland en un comunicado.

VEA: Exesposa de Sebastián Rulli estaría saliendo con expareja de Angelique Boyer



El rapero había estado en la ciudad desde el lunes visitando a una tía que tenía cáncer y también estaba repartiendo pavos para el Día de Acción de Gracias, dijo el primo de Young Dolph, Mareno Myers, según reportó el diario The Daily Memphian.



“Estaba dentro (de Makeda), y alguien simplemente llegó y le quitó la vida”, dijo Myers.



Apenas la semana pasada la tienda de galletas publicó un video en Instagram del rapero promoviéndolas y diciendo que siempre iba a hí cuando estaba en Memphis.



Al igual que el rapero de Los Angeles Nipsey Hussle, quien fue asesinado en 2019, Young Dolph había sido admirado por muchos por su enfoque independiente para la industria musical. Su sello Paper Route Empire tenía control sobre su música.

+Eugenio Derbez ofrece ayuda para la recuperación de Carmen Salinas



“Que Dios bendiga a Dolph”, tuiteó Chance the Rapper. “Un verdadero rapero independiente de Memphis nacido en Chicago. Amado por millones”.

Trayectoria

El rapero, de 36 años, nació en Chicago, su nombre verdadero era Adolph Thornton Jr. Se mudó a Memphis cuando tenía 2 años, de acuerdo con The Commercial Appeal.



Lanzó numerosos mixtapes, comenzando con “Paper Route Campaign” de 2008 y múltiples álbumes de estudio incluyendo su debut de 2016 “King of Memphis”. También colaboró en otros mixtapes y álbumes con sus colegas Key Glock, Megan Thee Stallion, T.I., Gucci Mane, 2 Chainz y otros.



Young Dolph tenía tres álbumes que llegaron a los primeros 10 puestos de la lista Billboard 200, incluyendo “Rich Slave” de 2020 que llegó al cuarto puesto.

DE INTERÉS: Carmen Salinas y otras famosas hackeadas en WhatsApp para pedir dinero



En su música, Young Dolph rapeaba sobre ser un traficante de drogas y la vida en las calles de Memphis. Recientemente se había presentado en concierto en la Universidad de Memphis y también había tenido una presentación durante el medio tiempo de un partido de los Grizzlies de Memphis. Era admirado en la ciudad como uno de los herederos de la leyenda local Three 6 Mafia.

No era la primera vez

Young Dolph había sobrevivido a atentados previamente. Le dispararon múltiples veces en septiembre de 2017 después de una pelea en un hotel de Los Ángeles. En febrero de ese año su camioneta fue atacada en Charlotte, Carolina del Norte, donde le dispararon más de 100 veces. El incidente fue la inspiración para su canción “100 Shots”. Dijo que sobrevivió porque tenía paneles blindados en su vehículo, reportó The Commercial Appeal.



Las autoridades de Memphis, deportistas y numerosos miembros de la industria musical publicaron sus condolencias en redes sociales.



“QEPD mi amigo Dolph, esto me ha roto el corazón”, publicó en Twitter Gucci Mane.



El productor musical Omen también publicó un mensaje en Twitter diciendo: “Ya hemos perdido a demasiados hombres negros por la mala salud, el racismo, la prisión, etc. Debemos encontrar una forma de sanar y no agregar a eso nuestra propia violencia. Mis oraciones para la familia y amigos de Young Dolph. QEPD”.



La agencia de talento del rapero, APA, dijo que estaban en shock y lamentaban su muerte.



“El mundo ha perdido a un ícono, un gran hombre, artista amado que ha sido arrebatado demasiado pronto”, dijo la agencia en un comunicado. “Su dedicación, impulso, trabajo duro y lealtad a todos a su alrededor siempre fue primero y será profundamente echado de menos”.

ADEMÁS: Pasión de Gavilanes 2: Él será Juan David, el hijo de Norma y Juan Reyes



En una publicación en su cuenta de Twitter del 20 de octubre, Young Dolph dijo que un médico le había indicado tomar un tiempo para sí mismo.



“Nunca supe lo que significaba ansiedad hasta que mi doctor me explicó que era lo que tenía esta mañana”, señalaba otro tuit publicado ese día.



En un tuit de agosto dijo: “Todavía no puedo creer que llegué a donde estoy en mi vida, todavía se siente irreal”.

Violencia

Este es el cuarto tiroteo prominente en la zona de Memphis en los últimos dos meses.Los otros incluyen un tiroteo en una escuela en el que un estudiante de 13 años hirió a un compañero de clase, la muerte a tiros de dos empleados postales por un tercer empleado postal que se suicidó, y un tiroteo masivo en la tienda de comestibles Kroger en el suburbio de Collierville que dejó dos personas muertas, incluyendo al atacante, y más de una decena de heridos.



LEA TAMBIÉN: Aseguran que Marilyn Manson encerró a mujeres en una celda de vidrio para maltratarlas