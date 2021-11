Hija de Carmen Salinas: Movió sus piecitos cuando le hablé

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- María Eugenia Plascencia, la única hija viva de la actriz Carmen Salinas, aseguró que la actriz movió los pies durante su visita al hospital donde está interna tras sufrir un derrame cerebral.



Plascencia le habló porque sabe que la escucha pese a que está en un coma del que no podría volver a despertar..



"Sigue en el mismo estado delicado y qué les puedo decir. Yo me puse a hablarle porque sé que me escucha y no sé si eran reacciones o me las imaginé, pero movía sus piecitos", comentó María Eugenia.



Agregó: "Le dije en el oído que la queremos tanto la familia como sus compañeros: 'Mamita, te queremos, te amamos, por favor échale ganas'".

Asimismo, se conoció que los hermanos de Carmen Salinas también llegaron a visitarla al hospital en las últimas horas.



Gustavo Briones, sobrino de Carmen, afirmó que toda la familia está optimista y que su tía presentó una leve actividad cerebral. Siguen aferrados a un milagro.

No despertará

Los tres especialistas que han revisado a Salinas han concluido que los daños son irreversibles y que la primera actriz mexicana no despertará del coma.



Según los médicos, la famosa no puede ser operada en el tallo cerebral.



Hasta el momento se conoce que está muy grave, pero estable. Asimismo, sus órganos siguen funcionando de forma natural, pero se encuentra con ayuda respiratoria, más no intubada.

Se presume que una subida de presión habría sido la causante del derrame que sufrió cuando Salinas estaba en el baño de su casa.



Desde que murió su hijo Pedro Plascencia, en 1994, Carmen ha sufrido de hipertensión por el dolor que le provocó la pérdida de su único hijo varón víctima del cáncer.



La familia de Carmen ha pedido a sus seguidores y amigos unirse en oración para que pueda levantarse de la cama.