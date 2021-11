Nasry 'Tito' Asfura: "El 28 de noviembre debemos respetar la voluntad del pueblo"

Redacción

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- Una fiesta cívica en total tranquilidad y respetando la voluntad del pueblo hecha voto en las urnas, fue la invitación que hizo este sábado el presidenciable Nasry 'Tito 'Asfura a la población hondureña y a los candidatos políticos durante su visita a Santa Bárbara, zona noroccidental de Honduras.

El aspirante por el Partido Nacional recalcó su intención de formar un gobierno "sin colores políticos" para trabajar en completa eficacia junto a los 298 alcaldías del país.

Asimismo, hizo un llamado a la sensatez a todos los actores políticos con el fin de evitar situaciones de enfrentamiento y violencia en el territorio nacional que empañen el desarrollo de las elecciones generales este 28 de noviembre.

“Debemos estar tranquilos, el 28 de noviembre tiene que ser una fiesta y los candidatos estamos obligados a respetar la voluntad del pueblo”, subrayó Asfura. Al tiempo que indicó a su militancia y correligionarios que aún "no hay nada ganado", animándolos a demostrar "la fuerza que tenemos en las urnas. Ese es el verdadero día de las encuestas".

El presidenciable también reiteró -a lo largo de su gira en Santa Bárbara y Macuelizo- que de llegar al Poder Ejecutivo no será como los demás funcionarios que le antecedieron, sino un "amigo" que velará por el bienestar de cada uno de los hondureños.

"No me vean como candidato… Y si Dios nos da la oportunidad de gobernar, me verán como un amigo que estará a la par de ustedes, viendo cuáles son los problemas y cómo debemos trabajar para solucionarlos”, señaló 'Tito'.

El candidato ha manifestado su interés por conducir un gobierno donde se priorice la generación de empleo, infraestructura, salud, educación y -sobre todo- transparencia.

