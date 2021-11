La muerte del hijo de Carmen Salinas que marcó su vida

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Al menos 27 años han pasado desde que murió de cáncer el único hijo varón de Carmen Salinas, deceso que marcó para siempre a la famosa actriz mexicana.



Pedro Plascencia, de 37 años, falleció el 19 de abril de 1994, víctima de cáncer de pulmón y estómago.



Aunque Carmen evitaba hablar de la muerte y sobre todo de la de su hijo por el dolor que le causaba, se conoció que sus problemas de hipertensión comenzaron tras la muerte de su primogénito.



"Pedrito", como le decía Carmen de cariño, brillaba en el mundo artístico. Era pianista y compositor musical. Sin embargo, el destino se lo llevó cuando aún era muy joven.

Carmen Salinas una vez contó que su hijo tenía dolores tan fuertes por el cáncer que pedía un pistola para acabar con el sufrimiento.



“Él quería que le dieran una pistola porque se quería dar un balazo. No aguantaba los dolores. No aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia. Había un amigo de él, músico, lo tenía agarro de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: ‘Carmelita, ya se fue Pedrito’, caí al suelo, desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”, dijo.

Recordó su muerte

Solo tres días antes de sufrir el derrame cerebral que la mantiene en coma, Carmen Salinas compartió con sus seguidores en Instagram fotografías de su hijo "Pedrito" y lamentó no poder llevarle flores el 7 de noviembre, día que cumpliría años.



“Inolvidable momento, cuando nació mi adorada nieta Carmelita y sus padres estaban muy felices, él es mi adorado hijo Pedrito y su esposa Licia, hoy cumpliría años mi hijo querido, quien murió el 19 de abril de 1994 dejándonos una gran tristeza en el corazón, hijo de mi vida, que en paz descanses, por siempre te recordaremos con mucho amor”, escribió en una de las publicaciones.

En otro post colocó: "Hoy 7 de noviembre cumpliría años, pero ya no podemos festejarlo, ni siquiera podemos ir a rezarle al Panteón Español porque no nos permiten la entrada, ya que sólo abrieron los cementerios el 2 de noviembre. Aquí en casa rezaremos por él, a ustedes les pido una oración por el eterno descanso de su alma".



En una última fotografía dijo: "Aquí estoy con mi adorado hijo Pedrito que hoy día 7 cumpliría años, no pudimos ir al Panteón Español porque los cementerios están cerrados. Pero todos los antros están abiertos y así debería de ser con los panteones, dejarlos abiertos para que pueda uno llevarle flores y una veladora a sus seres queridos".

Carmen ha sufrido por años la muerte de su hijo, por lo que en su última voluntad para el día de su fallecimiento le pidió a su familia que la enterrar en el mismo lugar de "Pedrito" para descansar junto a él para toda la eternidad.