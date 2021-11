Astroworld: Un menor y dos jóvenes se encuentran en estado crítico

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.-Tres asistentes al concierto de Travis Scott permanecen en condición crítica luego de una oleada masiva de público dejó a ocho personas muertas y cientos más heridas en el festival de música Astroworld, dijo el miércoles el alcalde de Houston.



El alcalde Sylvester Turner no proporcionó detalles sobre el estado de los fans que han sido hospitalizados desde la actuación del rapero el viernes por la noche. Pero la familia de un niño de 9 años que asistió al concierto con su padre dijo que el niño está en coma inducido médicamente después de sufrir lesiones en el corazón, los pulmones y el cerebro.



Las autoridades iniciaron una investigación penal, pero Turner dijo a los concejales de la ciudad durante su reunión semanal que tomaría un tiempo determinar qué causó las muertes en el evento, que atrajo a unos 50,000 asistentes.



“¿Cómo pasó esto? Esa es una pregunta que permanece en nuestras mentes”, dijo Turner. “¿Cómo pasó esto? ¿Cuáles fueron los pasos en falso? ¿Dónde se fracasó? ¿Dónde hubo lagunas? Se lo debemos a los familiares, a todos los que asistieron y, francamente, a la ciudad en conjunto, a los socorristas, a todos. ¿Cómo sucedió esto?”



Turner leyó los nombres de las ocho personas que murieron antes de detener la reunión para un minuto de silencio. Las víctimas tenían entre 14 y 27 años y procedían del estado de Texas, Illinois y Washington, según las autoridades.



El jefe de policía de Houston, Troy Finner, programó una conferencia de prensa sobre la investigación para la tarde del miércoles. No ha realizado una sesión informativa desde el sábado, pero emitió un comunicado esta semana confirmando que se reunió con Scott antes del concierto para expresar sus preocupaciones sobre la seguridad. Finner no ha especificado públicamente esas preocupaciones.



Los terrenos del festival y el escenario donde Scott actuó aún no se han desmontado, ya que las autoridades y los abogados que representan a los heridos y sus familias continuaban inspeccionando el área. El festival se llevó a cabo en un estacionamiento que forma parte del NRG Park, un complejo que consta de estadios, una arena y un centro de convenciones.

LEA: Escalofriantes revelaciones sobre Travis Scott y Drake tras mortal estampida en concierto



Bernon Blount dijo que su hijo y su nieto de 9 años, Ezra, asistieron juntos al festival, pero se separaron durante el aluvión de la multitud. Dijo el martes que el niño estaba en coma inducido médicamente en un hospital de Houston.



“Estoy enojado porque esto ha afectado a nuestra familia, y pudo haberse evitado si las personas en posiciones de poder hubieran hecho lo correcto”, dijo Blount.



El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el miércoles la formación de un grupo de trabajo para desarrollar recomendaciones de seguridad para conciertos, que dijo que “garantizarían que la tragedia que ocurrió en el Festival de Astroworld nunca vuelva a suceder”.



Los planes de emergencia para el festival de música Astroworld no incluían protocolos para oleadas de público peligrosas como la que se generó para ver a Scott, quien fundó el festival. Se han presentado más de 20 demandas, acusando a los organizadores de no implementar adecuadamente las medidas simples de control de multitudes o al personal. Entre los demandados se encuentran Scott, Live Nation y el rapero Drake, que actuó con Scott.



Los departamentos de policía y bomberos de Houston han dicho que revisaron y aprobaron planes de seguridad. Pero el jefe sindical del Departamento de Bomberos de Houston dijo el martes que los bomberos no tenían presencia dentro del festival y que no se les dio radios para comunicarse directamente con los organizadores.



Los expertos dicen que las muertes por oleadas de multitudes ocurren porque las personas quedan apiñadas en un espacio tan apretado que no pueden recibir suficiente oxígeno. Por lo general, no es porque estén siendo pisoteadas.



Las autoridades han dicho que parte de su investigación incluirá revisar si la promotora del concierto y otras personas detrás del festival se adhirieron a los planes presentados.



Existe una larga historia de catástrofes similares en conciertos, eventos deportivos y religiosos. En 1979, 11 personas murieron cuando miles de fanáticos intentaron ingresar al Riverfront Coliseum de Cincinnati para ver un concierto de The Who. Otras catástrofes multitudinarias incluyen la muerte de 97 personas en un partido de fútbol en el estadio de Hillsborough en 1989 en Sheffield, Inglaterra, y numerosos desastres relacionados con la peregrinación anual del hajj en Arabia Saudita.