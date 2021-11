"Yo no tuve la culpa de nada": Novia de Octavio Ocaña explota al ser vinculada a la muerte del actor

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A trece días de haber fallecido en confusas circunstancias, la novia de Octavio Ocaña, Nerea Godínez explotó contra una vidente que supuestamente la relacionó con la muerte del intérprete de 'Benito', en la serie de comedia 'Vecinos'.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, la joven quiso aclarar la situación y frenar los ataques en su contra por parte de seguidores y personas que le tienen 'mala fe'.

En la comodidad de su cama, cubierta con una manta y aparentemente sin ropa encima, Godínez despertó más las críticas en los usuarios del internet al ser acusada de buscar fama por medio de la tragedia que cobró la vida del actor.

"No quiero que sigan bombardeando y atacando, este tema con quien sea tal persona, el gato este vidente, ya llegó a mi límite. Quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré de toda esta información no por la foto que acabo de subir, sino por mi familia, mis amigos que lo vieron", comenzó diciendo en la grabación.





Sin embargo, la pareja de Ocaña insistió en que si fuera cierto lo que la persona dice, no la hubiera bloqueado de sus perfiles sociales. Además, llamó a todos sus seguidores "a no creer en toda esa porquería que sacan e inventan" en torno a ella y el lamentable deceso del artista mexicano.

“Yo no tuve la culpa de nada, yo no tengo malas amistades... me molesta, ya llegaron a un punto donde me molesta porque yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente me empezara a seguir, mi perfil siempre fue público, yo no soy alguien que cuando empezó a ver solicitudes lo hizo público, yo siempre lo tuve público”, comentó Nerea respecto a la ola de personas que la comenzaron a seguir en sus cuentas sociales tras la muerte de 'Benito'.

¡Adiós, redes sociales!

Luego de las fuertes críticas donde le piden "vístete, valores, educación" y hasta "prudencia", Nerea aseguró que se alejará de las redes sociales por un tiempo.

"Ridícula, ¿te urgía mucho hacer el video? ¿O por qué el atuendo?", fueron algunos de los tantos comentarios que le dejaron luego de la publicación.

No obstante, a pesar del 'hate' recibido, la joven solicitó a los internautas que dejaran de difundir las ideas falsas sobre el dolor que vive ella y la familia de Octavio.

"Les pido por favor que dejen de compartir lo que dice esta persona que no sé si sea hombre o mujer porque llegó a molestarme; ya lo están subiendo a Facebook, a la página que hicieron ustedes mismos de Justicia para Ocaña”, subrayó Godínez.



