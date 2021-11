"Mi amor dio su vida para salvar la mía": Víctima del Astroworld se sacrificó para proteger a su prometida

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Sacrificó su vida por salvar a su prometida, así fue el triste desenlace de Mirza Danish Baig, un hombre de 27 años que falleció en el mortal incidente del festival Astroworld de Houston, Texas. La tragedia dejó ocho personas muertas.

Basil Baig, hermano menor de la víctima, se encontraba también en el lugar y sobrevivió para contarlo. De acuerdo a su relato, el ahora fallecido trató de proteger a su novia, pero sus intentos se vieron fallidos.

El hombre, originario de Dallas, cayó durante el caos y fue pisoteado por los asistentes del concierto mientras intentaba cuidar de la mujer.

Según contó, la pareja se separó en medio de la avalancha de personas y de alguna manera la ambulancia logró llegar primero a ella y salvarle la vida. Sin embargo, cuando dieron con Baig intentaron reanimarlo, pero murió antes de llegar al hospital.

"La gente comenzó a golpearlos, la gente comenzó a golpear a su prometida. Ella está muy lastimada y él estaba tratando de salvarla", dijo Basil. "Y no había nadie allí para ayudarlo a él", agregó.

Tras la catastrófica experiencia, la prometida de Danish, Olivia, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook.

"Mi corazón está destruido y mi alma me fue arrebatada. Fui realmente amada, tenía a alguien que me amaba más que a cualquier cosa en este mundo y no todo el mundo puede experimentar ese tipo de amor. Mi amor dio su vida para salvar la mía y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que tenga la justicia que se merece. No estaría aquí hoy si no fuera por él, es un héroe y el mundo necesita saber su historia”, manifestó Swingle.



Baig se desempeñaba como agente de distrito en AT&T y, de acuerdo a su perfil en las redes sociales, era fanático de los Dallas Cowboy.

"Era (un) alma joven e inocente que siempre anteponía a los demás. Era un hombre trabajador que amaba a su familia y nos cuidaba. Estaba allí en un abrir y cerrar de ojos para cualquier cosa. Siempre tuvo una solución para todo”, dijo por su lado Basil Baig a la ABC News.





Las honras fúnebres del joven se llevaron a cabo el domingo en Colleyville, en el área de Dallas-Forth Worth.

Investigación

El pasado viernes por la noche, una avalancha durante el festival Astroworld acabó con la vida de ocho personas, luego de que la multitud empezara a empujar en dirección hacia el escenario mientras cantaba el rapero Travis Scott.

Más allá de las víctimas mortales, 25 personas fueron hospitalizadas: 13 aún siguen recibiendo atención médica, incluyendo a cinco menores de 18 años.

En tanto, el departamento de policía de la ciudad aseguró que se mantiene realizando investigaciones para saber qué fue lo que sucedió en realidad.

