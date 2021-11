Muere el villano de las telenovelas mexicanas Enrique Rocha, a los 81 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor mexicano, villano de las telenovelas, Enrique Rocha, falleció este domingo a los 81 años de edad, confirmó su familia a través de Óscar Espejel.



"Lamentablemente falleció el día de hoy", afirmó Espejel, quien agregó, sin dar más detalles, que su muerte fue de manera natural.

“El señor tenía muy buena salud, no tenía ningún antecedente, fue todo muy rápido y de manera natural”, manifestó el hermano de Carlos Espejel.



Seguidamente explicó que la familia todavía no daría más detalles sobre el hecho, pero que “en un par de horas les notificaremos porque estamos todavía indecisos, pero en un par de horas ya se dará información”.



Enrique Rocha fue reconocido internacionalmente por sus novelas, como villano, en "El Privilegio de Amar" y "Las Vías del Amor".



El artista comenzó su carrera en "La Mentira", de Enrique Alonso, con quien ganó el Premio TVyNovelas como mejor villano en 1999 y 2003.



Mientras que en 2016 incursionó en el doblaje con su personaje como Bagheera en "El Libro de la Selva".



Por su voz gruesa y sus características físicas consiguió papeles antagónicos en más de 14 proyectos, siendo uno de los últimos "Me Declaro Culpable" en el 2018.

