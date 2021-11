Hallan siete cuerpos en un taxi en occidente de México

Las autoridades no han logrado hasta el momento determinar la identidad de los siete cuerpos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los cuerpos de siete hombres, con mutilaciones en sus extremidades, fueron localizados en el interior de un taxi abandonado en una localidad del occidente mexicano donde grupos criminales mantienen enfrentamientos por el control territorial, anunciaron autoridades estatales.



El hallazgo se realizó la noche del sábado en una calle del municipio de Hidalgo, en el estado de Michoacán, indicó un comunicado la Fiscalía General de la entidad.

Algunos medios locales señalaron que en el taxi se encontró un escrito amenazante con las iniciales de CJNG que corresponden al Cartel Jalisco Nueva Generación que es una de las organizaciones criminales que operan en Michoacán y mantiene una pugna con los integrantes de Cárteles Unidos y otros grupos delictivos.



En un poblado indígena del noroccidente de Michoacán fueron localizados hace cinco días los cuerpos baleados de 11 personas, seis de ellos menores de edad.



Michoacán es uno de los seis estados del país, junto con Guanajuato, Baja California, Jalisco, México, y Chihuahua, que concentraron la mitad de los homicidios que se registraron entre enero y septiembre que alcanzaron los 25.392, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los homicidios dolosos ocurridos en los primeros nueve meses del año en México disminuyeron 3,4%, en comparación con igual período del año pasado, se indicó.



Las políticas de seguridad aplicadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador durante los primeros tres años de su sexenio han sido cuestionadas por opositores y analistas que sostienen que no hay un plan definido y que sólo ejecuta acciones aisladas que no han contribuido a resolver el problema de la criminalidad en el país.

