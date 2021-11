Kanye West revela que obligaron a Kim Kardashian a decir que está divorciada

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El rapero Kanye West, quien ahora se llama "Ye", sorprendió a sus seguidores al revelar que a su esposa Kim Kardashian la obligaron a decir que estaba divorciada.



El rapero aseguró que el incidente ocurrió cuando la socialité fue la presentadora del famoso programa Satuday Night Live (SNL) solo para tener más raiting.



El rapero dejó ver también que él no se está separando de Kim porque hasta la fecha no ha recibido ningún documento de que ella no es su esposa.



"SNL hizo que mi esposa dijera que se estaba divorciando de mí en televisión porque querían aumentar los números de audiencia... Y yo no he visto ningún papel, ni siquiera nos estamos divorciados", comentó durante una entrevista en el programa Drink Champs.



Ye, afirmó:"Mis hijos quieren que sus padres sigan juntos. Yo quiero que sigamos juntos".



Según el famoso rapero, la presión mediática ha sido uno de los factores que llevaron a su crisis matrimonial porque tiene la impresión de que no los quieren ver juntos.



Fue a inicios de este 2021, tras siete años de matrimonio y cuatro hijos, que Kim habría solicitado el divorcio al rapero.



Los rumores señalan que la pareja comenzó a tener problemas por la aspiración a la presidencia del rapero en las elecciones pasadas, en las que confesó que Kim quiso abortar a su hija North.



Aunque se presume que la pareja ya no vive junta, sí han demostrado que aún tienen una buena relación ya que se les ha visto juntos, incluso cuando West lanzó su álbum "Donda".