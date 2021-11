Descubren túneles en una lujosa vivienda asegurada a Santos Orellana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¿Al estilo "Chapo" Guzmán? Túneles subterráneos en proceso de construcción fueron descubiertos en una de las lujosas viviendas aseguradas este jueves al capitán en condición de retiro, Santos Rodríguez Orellana.

Personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO) recorrieron la vivienda con linternas, según evidencia un video compartido por la cuenta oficial del Ministerio Público en Twitter.

Hasta el momento las autoridades no han detallado en cuál de las viviendas se realizó el hallazgo, sin embargo, más temprano se confirmó que los allanamientos y aseguramientos se realizaban en Tegucigalpa y en Yamaranguila, Intibucá. Tampoco se ha informado la longitud del pasadizo secreto.

Al exmilitar le aseguraron 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

El descubrimiento trae a memoria los túneles de contrabando que se mandaba a construir el famoso capo "Chapo" Guzmán en México.

Recientemente -en julio de este año- José Sánchez Villalobos, uno de los altos mandos del cártel de Sinaloa, fue condenado a prisión por elevar la obsesión del narcotraficante por las rutas subterráneas.

Captura

A las 8:00 AM de este jueves, el aspirante a la presidencia por el Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE) arribó al Aeropuerto Toncontín tras una gira política en Islas de la Bahía. Ahí, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) lo estaban esperando y le notificaron sobre la detención. Indignado y a la vez sorprendido, Santos empezó a transmitir en Facebook.

"Esto es una venganza, por qué no le levantan un requerimiento a ese ladrón del presidente y generales que los han mencionado todo el tiempo. Qué me van a encontrar de lavado de activos si no tengo nada. Así van a capturar a Juan Orlando también? Me imagino que también le están presentando requerimiento fiscal, esto debe ser parejo”, pronunció.

Además, Jennifer Lizzeth Bonilla, esposa de Orellana, mencionó que “lo que quieren hacer es matarnos. Si por nosotros fuera, ya nos hubiéramos ido a la m… pero nosotros lo único que hemos querido es ayudar a este país”.

Minutos después los trasladaron al Fuerte General Cabañas y el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) en Támara.

Acusación

La captura del candidato presidencial independiente Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizzeth Bonilla, por el supuesto delitos de lavado de activos, ocurrió a 24 días de las elecciones generales.

Los investigadores también indagaron el patrimonio de Rodríguez Orellana. Durante su ejercicio en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de 2.5 millones de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras.

Los fiscales dicen que se desconoce "el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles".

No obstante, su núcleo familiar (refiriéndose a su esposa y suegra) movió más de 238 millones en lempiras en ingresos no justificados entre 2010 y 2020, según análisis bancarios.