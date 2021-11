Eugenio Derbez lamenta la muerte de Octavio Ocaña y exige justicia

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El famoso actor mexicano Eugenio Derbez se sumó a las muestras de pesar e indignación por la muerte del también actor Octavio Ocaña, conocido como "Benito" en la serie Vecinos.



Derbez, quien fue el primero en descubrir su talento, utilizó su cuenta de Instagram para exigir justicia por la muerte de Ocaña.



"La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz Benito", escribió horas después de que se confirmara la muerte del joven de 22 años.

Hace unos años, según relató el mismo Octavio, él conoció a Derbez cuando acompañaba a sus hermanas a las grabaciones de "En Familia con Chabelo".



El pequeño pelirrojo en una ocasión cautivó a Eugenio con su particular sentido del humor, por lo que fue invitado a participar en un casting.



“Mis hermanas salín en un ‘sketch’ con Chabelo y yo las acompañaba, me llamaba la atención lo que hacían y fui ambicioso, me gustaba que tuvieran dinero y les comparan videojuegos y aparatos electrónicos”, comentó en una entrevista a "Los Angeles Times".



Agregó: “Me encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan, y lo imité y le llamó la atención. Le dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé”.

Confusa persecución

Hasta el momento la muerte del actor mexicano permanece en misterio, pues se presume que la policía le disparó porque el actor venía ingerido de bebidas alcohólicas e intento darse a la fuga.

Otras versiones seañalan que Ocaña estaba siendo asaltado por dos hombres y que al verse en la persecución le dispararon.

