Hombre se declara culpable de la muerte por sobredosis de Mac Miller

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un siete de septiembre de 2018, el rapero Mac Miller falleció a causa de una sobredosis accidental de alcohol y drogas, incluyendo fentanilo, un potente analgésico que se dice es 50 veces más potente que la heroína. Tras su muerte, tres hombres fueron acusados de suministrarle las pastillas alteradas, pero recientemente, uno de ellos se declaró culpable de lo sucedido.

Se trata de Stephen Walter, quien decidió llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense y aceptar una condena de 17 años de prisión por la muerte de la estrella.

Según el acuerdo de culpabilidad presentado en Los Ángeles, Walter, de 48 años, no le suministró directamente las pastillas a Miller. Sin embargo, "a sabiendas e intencionalmente" ordenó a un segundo hombre que distribuyera fentanilo en forma de píldoras de oxicodona falsificadas al comerciante de Miller, Cameron James Pettit.

LEA: Autopsia de Mac Miller revela la verdadera causa de su muerte

El escrito señala que Walter "sabía que las píldoras contenían fentanilo o alguna otra sustancia controlada por el gobierno federal".

"El nuevo cargo elimina la acusación de muerte", dijo el abogado de Walter, William S. Harris, a Rolling Stone. "Es un acuerdo de culpabilidad vinculante por 17 años -en prisión-. El juez lo aceptará o lo rechazará. Si lo acepta, no habrá poder para condenar a mi cliente a más. Si lo rechaza, no hay acuerdo", añadió.

Si se acepta el trato, el imputado deberá comparecer ante el tribunal el próximo 8 de noviembre para cambiar su declaración.

En una declaración escrita adjunta al acuerdo de culpabilidad, escribió: "Nadie me ha amenazado ni obligado de ninguna manera a firmar este acuerdo. "Me declaro culpable porque soy culpable del cargo y deseo aprovechar las promesas establecidas en este acuerdo, y no por ninguna otra razón".

ADEMÁS: Mac Miller: 10 datos que no conocías del rapero y exnovio de Ariana Grande

View this post on Instagram A post shared by Mac (@macmiller)

Muerte

El rapero Malcolm James McCormick, mejor conocido como Mac Miller, murió a los 26 años después de inhalar el analgésico, dijeron los investigadores.

El rapero, que habló abiertamente sobre sus luchas con la adicción, fue visto con vida por última vez por su asistente alrededor de las 22:30 el 6 de septiembre de 2018, su cuerpo sin vida fue encontrado el 7 de septiembre por una amiga que reportó el hallazgo con una llamada de alerta al servicio de emergencia 911.

También trascendió que el rapero, quien fue novio de Ariana Grande, comenzó a consumir sustancias ilegales a causa de su ruptura amorosa.

Trayectoria

Mac Miller era popular por su fusión de hip hop, jazz y blues tradicional. "The Divine Feminine", álbum lanzado en 2016, le valió reseñas positivas de medios de prestigio como "Rolling Stone" y "Pitchfork".

Recientemente había lanzado un álbum, Swimming, que hablaba de sus luchas con la salud mental y la adicción, así como su ruptura con la estrella del pop Ariana Grande. El álbum se ubicó entre los tres primeros en los Estados Unidos, y debía ir de gira antes de morir.

+: Tras la tragedia que marcó su vida, Alec Baldwin dice adiós a la actuación

View this post on Instagram A post shared by Mac (@macmiller)

Arresto

Tres hombres fueron imputados por la muerte de Miller. Se trata de Cameron Pettit, de 28 años, Stephen Walter, de 46, y Ryan Reavis, de 36, quienes fueron acusados de conspirar para venderle sustancias controladas que provocaron su muerte, así como por distribución de fentanilo.

La acusación sostiene que Pettit ordenó las píldoras con fentanilo a Walter, y que fueron entregadas al fallecido por Reavis.

Petit, quien le suministró las píldoras a Miller, habría llegado a un acuerdo por separado, que fue sellado por el tribunal. El tercer acusado, Ryan Reavis, será juzgado el próximo año.

Walter, en cambio, podría pasar 17 años en prisión, con tres años adicionales de libertad supervisada, según documentos judiciales vistos por la BBC.

ES DE INTERÉS: ¿A cuánto asciende la fortuna de Penn Badgley tras su protagónico en You?