"Nuestras planillas están seguras": Partido Salvador de Honduras ante resolución del TJE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la resolución emitida en las últimas horas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de la no inscripción de las planillas a nivel de diputados del Partido Salvador de Honduras por los departamentos de Cortés y Choluteca, las autoridades del ente político salieron al paso a desmentir que haya un riesgo en los próximos comicios.



El expresidenciable, Salvador Nasralla y Pedro Barquero, director de campaña del Partido Salvador de Honduras sostuvieron una reunión a través de Zoom y que fue transmitida por Facebook Live, en donde aclararon que sus planillas "están seguras" y pidieron a sus militantes mantener la calma y confianza.

"Ellos (El TJE) están tomando una decisión sin conocer lo que ya pasó en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral tenía que haberse pronunciado con antelación y no lo hizo hasta en esta madrugada, probablemente para desinformar y que la gente se desanime, pero después de las pláticas que hemos tenido y la explicación de la abogada Espinoza hemos visto que no vamos a tener ningún problema", manifestó el excandidato a la presidencia y actual candidato a designado de la alianza de hecho conformada por el PSH, Libertad y Refundación (Libre) y el Pinu-SD.



Por su parte, Barquero manifestó que "nuestras planillas están seguras. Lo que la resolución del TJE está pidiendo la integración de las planillas en Cortés y Choluteca, probablemente lo que pasó fue algún tipo de falla en la comunicación y que ellos no se enteraron que esa integración ya sucedió hace varias semanas. Nosotros hemos cumplido como Partido Salvador de Honduras y con toda la ley".



De igual manera, la abogada Maribel Espinoza, candidata a diputada por el PSH aclaró que el Consejo Nacional Electoral o el TJE no pueden para el proceso de inscripción, por lo que solo queda aclarar que ellos cumplieron con el proceso debido.

Escándalo

Miriam Barahona, presidenta del TJE, explicó que "se estableció que ya el CNE le había ordenado al PSH en resolución 1165-2021 que en las planillas de los diputados y corporaciones municipales del departamento de Cortés y de Choluteca le daba un plazo de 5 días para cumplir con los estatutos del partido que permiten condiciones de igualdad para los miembros, pero en el expediente no consta que se haya cumplido la asamblea general. Eso es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Electoral y ese es el sentido toral de la sentencia".

El documento, con fecha del 25 de octubre de 2021, dice que los propietarios del TJE, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, Eduardo Enrique Reina García y Gaudy Alejandra Bustillo Martínez decidieron declarar parcialmente ha lugar el recurso de apelación presentado por el abogado René Adán Tomé Rosales, quien actuando en representación de José Armando Taylor Zúñiga, Alfredo Alvarado Ardón, Deyanira Hernández Zúñiga, Wilson Fabián Peña Pinto, Omar Francisco Chavarría García, Wenceslao Lara Orellana, Wilson Eduardo Carías Ortega y Zenia Patricia Padgett Lagos, quienes manifestaron ser miembros de la mayoría del pleno del Directorio Nacional en propiedad del PSH y que dentro del ente político se había seleccionado a los candidatos a cargos de elección de forma preferencial y no a través de la asamblea debida.

