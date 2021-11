Esto dijo el entrenador del Girondins sobre Elis tras anotar su primer gol en Francia  

PARÍS, FRANCIA.- Alberth Elis se estrenó como goleador de Girondins de Burdeos, de la primera división de Francia, y su director técnico, Vladimir Pektovic, lo eligió por su primera anotación y buen funcionamiento.



La anotación del hondureño se dio al minuto 46 del primer tiempo, cuando en una jugada de contragolpe, Jean Onana mandó a correr al hondureño y este cruzó al arquero del Lorient.



"Creo que hizo un buen partido. Le hizo bien tener tiempo de juego, además de lo que pudo jugar con su selección (Honduras)", dijo el mandamás del club francés.



"Me sorprendió gratamente su forma física, me parece que Alberth Elis es bueno. Es obvio que la posición en la que está jugando no es su posición natural, no es ideal que esté solo adelante. Pero creo que será muy útil en el futuro", añadió.



El próximo encuentro del Burdeos será el domingo ante el Reims, preparativo para el choque en casa ante el poderoso PSG de Messi y Neymar el 6 de noviembre.