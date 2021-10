Alejandra Espinoza dedica emotivo mensaje tras su regreso a Nuestra Belleza Latina

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Ya recuperada por completo de su problema de salud sufrido recientemente, y que la obligó a ser hospitalizada durante varios días, Alejandra Espinoza retornó este domingo a Nuestra Belleza Latina.



Visiblemente emocionada, le presentadora mexicana se tomó los primeros minutos del show para agradecer todos los mensajes de cariño y apoyo que recibió mientras se encontraba hospitalizada y fue sometida a diferentes exámenes para esclarecer la causa de su repentina parálisis facial.

"Antes de comenzar con el show quiero tomarme los primeros minutitos para poder decirles muchísimas gracias. Darle gracias a Dios porque estoy bien, estoy muy bien de salud. Yo, al igual que ustedes, tengo tanto momentos buenos como momentos malos, como las últimas semanas. Sé que muchos de ustedes, y sin conocerme personalmente, me quieren y me quieren bien, quieren que esté bien. Gracias por cada uno de sus mensajes, por cada una de las oraciones que hicieron por mí. Se los agradezco. Gracias a esas oraciones es que estoy aquí parada, fuerte, más fuerte que nunca", dijo la exreina de belleza al borde de las lágrimas.



Asimismo, Alejandra Espinoza agradeció a Giselle Blondet por tomar las riendas de la conducción del programa la semana pasada durante su ausencia.



"Quiero agradecerte Giselle también porque de verdad yo sé que el hecho de que tú estuvieras aquí era lo que menos tenía que preocuparme porque no hay [mejor] persona como tú para manejar este barco, así que te lo agradezco de corazón", dijo Alejandra.



"Le agradezco de corazón a todo el equipo de NBL, a todo el equipo de Univision, a todos mis colegas de Univision que me estuvieron mandando mensajes. No tuve tiempo ni siquiera de contestarlos, pero de verdad que me siento muy, muy bendecida. Me siento muy, muy agradecida con Dios. De aquí en adelante todo lo que suceda se lo dejo en sus manos", declaró la conductora que días atrás denunció que fue víctima de negligencia médica por un mal diagnóstico indicado por un neurólogo que la atendió.

Esperado regreso

El regreso de Alejandra al escenario de Nuestra Belleza Latina se vivió con mucha emoción en las redes sociales, en donde muchos televidentes no se tardaron en expresar su alegría por verla de regreso en la conducción del programa.



"Eres la estrella de la gala, ya te extrañaba", "Me alegra verte y saber que estás bien" o "Toda una reina, siempre bella y con elegancia", fueron algunos de los mensajes que dedicaron los fanáticos a la carismática presentadora.

