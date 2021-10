Interpol emite alerta roja contra Inés Gómez Mont y su esposo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La Interpol giró una ficha roja internacional contra la conductora mexicana Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, para que sean buscados en más de 190 países.



La pareja, que se mantiene prófuga de la justicia, son acusados de realizar operaciones con recurosos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos, además de defraudación fiscal.



Según las investigacion, en el gobierno pasado (Enrique Peña Nieto), utilizaron empresas que sirvieron para lavar dinero, a que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos y sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).



A finales de septiembre, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Iván Aarón Zeferín Hernández otorgó una orden de captura contra Gómez Mont y su esposo.

Además, ambos son señalados en una investigación que realiza la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), de realizar operaciones con grupos delictivos a través de empresas facturadoras.



Se conoció que en el caso de que ambos sean detenidos, Álvarez Puga sería enviado a la cárcel en Almoloya de Juárez, Estado de México, y ella en la prisión federal femenil que se localiza en Morelos.

Soy Inocente

Luego que se hiciera pública la petición del juez de una orden de captura en contra de la presentadora de televisión y el abogado, la misma Inés emitió un comunicado en su cuenta de Instagram donde aseguró ser inocente y no haber cometido ningún delito.



Asimismo, la guapa mexicana aseguró que con las acusaciones en su contra la han colocado al mismo nivel que el de un narcotraficante o un terrorista.



Además, dijo que no tenía los 3 mil millones de pesos y mucho menos pertenece al crimen organizado como lo han dicho.

Aquí su declaración:



"He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito.



En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia.



Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado.



Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoriades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso.



A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño.



A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza.



Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia."