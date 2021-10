"Los celos lo llevaron a la perdición": Madre de niños asesinados por su padre en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- Una escena dantesca y el dolor por la muerte de sus dos hijos a manos de quien más debía protegerlos perseguirán toda la vida a Denis Martínez, la joven madre hondureña que se presentó la mañana de este martes a las instalaciones de la morgue en Tegucigalpa, capital de Honduras, para reclamar los restos de sus vástagos.



La tragedia ocurrió el lunes en horas de la mañana, cuando los pequeños fueron sacados de su vivienda y llevados por su progenitor con rumbo desconocido. Denis, narra, a veces entre lágrimas y a ratos intentando sacar fuerzas para continuar su duro relato, que nadie se dio cuenta del momento en que su pareja tomó a sus hijos y se los llevó, pero tampoco imaginaron la aberrante idea que lo motivó a hacerlo.



"Mis hijos eran inocentes, no sabían nada. Lo querían. No se imaginaron que les hiciera eso. Nunca esperé que mi marido iba a hacer esto. Yo me acompañé pensando que iba a ser un buen hombre para mí", lamentó la mujer mientras aguardaba por volver a ver a sus niños, aunque esta vez sería dentro de un ataúd.

El crimen

El mismo lunes en horas de la tarde, la noticia de tres personas sin vida halladas en una zona montañosa consternó a la aldea Las Minitas en el municipio de Esquías, Comayagua. Al llegar al sector los vecinos reaccionaron aún más sorprendidos, se trataba de un hombre identificado como Fredy Omar Gonzáles y sus dos hijos, uno de tres años y el otro de seis.

El menor de los niños, Axel Omar Gonzáles Martínez, estaba tirado sobre el suelo, boca abajo y con signos de haber sido asesinado, a unos cuantos pasos estaba su hermanito Wilman Martínez Gutiérrez, con una soga atada a su cuello y colgando de un árbol. El padre de ambos estaba a unos cuantos metros, también ahorcado con una soga, de la que se presume se colgó tras cometer la barbarie.



Cuando Denis recibió la noticia no lo dudó: el hombre que había amado y al que había perdonado en múltiples ocasiones finalmente había cumplidos sus amenazas.



Según las investigaciones y los relatos de la madre, ella había denunciado a Fredy por sus abusos y amenazas de asesinarla a ella y a sus hijos, pero según su relato, no tuvo respuesta de las autoridades y eventualmente accedió a volver con él.

"Yo lo denuncié porque él me maltrataba... yo lo había dejado, pero me volví a venir con él, me acompañé con él y lo hice por amor a mis hijos, para que tan siquiera tengan el respaldo de un padre, (sollozos). Yo me acompañé con él pensando que iba a ser un buen hombre para mí, yo a él lo amé, viera cómo lo amaba", relató a los medios de comunicación.



Para Denis Martínez, el dantesco crimen que su expareja cometió fue orillado por los celos que siempre demostró, pues recuerda que ella muchas veces le pidió cambiar y era el motivo principal de sus peleas.



"Me celaba con cualquiera. Yo nunca tuve amistad con nadie por los celos de él. Me dejó la primera vez y luego me volvió a convencer y yo me fui con él, pero le dije: 'tratá de cambiar, yo por mis hijos lo hago', pero los celos lo llevaron a la perdición", comentó.

Horas de angustia

La acongojada mujer narró que al momento en que el hombre sustrajo a los menores del hogar ella estaba trabajando en una finca cercana, pero al volver a su casa se encontró con la noticia de que nadie sabía el paradero de los niños. Fue un vecinito que jugaba con ellos quien le contó que el padre de los pequeños se los había llevado y los había regañado porque no quería que jugaran. Ante esto, ella recorrió la comunidad en su búsqueda y acudió en busca de los hermanos del asesino para intentar obtener información, pero nadie sabía nada.



Entre el desconsuelo que ahora tiene, la hondureña aseguró que antes su pareja no era de ese modo, incluso destacó que cuando decidieron formar una pareja ella ya tenía a su hijo mayor producto de otra relación, pero "él lo agarró (adoptó) pequeño".



Sin embargo, a medida avanzaba su convivencia en pareja se fue dando cuenta de sus celos enfermizos, pero en el fondo ella tenía la esperanza de que pudiera cambiar y "volviera a ser el padre amoroso que era".

"Él me echó, y yo me los llevé para donde mi mami y a los tres días él me fue a traer de nuevo y me dijo que le perdonara, 'componete, dejá esos celos', le dije", siguió lamentando la fémina mientras sus familiares y amigos preparaban el vehículo para transportar los cuerpos de los pequeños hasta la comunidad en Comayagua para sus respectivos velorios y entierros.