David Chávez sobre Alianza: "No hay nada de que preocuparnos, ya los vencimos tres veces"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, David Chávez, arremetió este miércoles contra Xiomara Castro y Salvador Nasralla, tras anunciar la alianza.



"Esto se trata de la mejor persona para gobernar el país, porque el presidente gobierna para todo el pueblo hondureño. Mel fue incapaz incluso de hacer la carretera de Tegucigalpa a Olancho, la carretera de su departamento. Mel también prometió Palmerola y también fue incapaz", recordó el nacionalistas en referencia al gobierno del esposa de la ahora candidata presidencial por la Alianza con el Pueblo.

Aseguró que "nosotros no queremos volver al socialismo del siglo XXI, liderado por Hugo Chávez, que no puedo decir que en paz descanse porque dejó a Venezuela destruida y con mucha pobreza".



"Su plan de acción es ver al pobre más pobre, porque eso es lo que propone Xiomara y jugar con la necesidad de la gente, la inversión privada aquí no va tener certidumbre con Mel y Xiomara, porque ellos están acostumbrados a atropellar desde el poder. Juegan con la necesidad del pueblo hondureño", reiteró.

Chávez, además, aseguró que "lo que cae mal es que la alianza mire el poder como una repartición de un botín. No vamos a permitir que aquellos que hoy hablan de pobreza y se hartaron el dinero de la Estrategia de Reducción de la Pobreza de 2006 hasta 2009, quieran gobernar".



Reafirmó que "no hay nada de que preocuparnos, ya los vencimos tres veces y volverán a ser vencidos. Los nacionalistas trabajaremos silenciosamente, con resultados y hechos demostramos que somos diferentes a ellos".

