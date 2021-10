Policía británica no tomará medidas contra el príncipe Andres, acusado de abuso sexual

LONDRES, INGLATERRA.- La policía británica no continuará con las pesquisas contra el príncipe Andrés, según se anunció el domingo, luego de abrir un caso preliminar por una acusadora de Jeffrey Epstein que afirma que el príncipe la agredió sexualmente.



Virginia Giuffre dice que fue traficada por Epstein para tener relaciones sexuales con Andrés en Londres en 2001, cuando ella tenía 17 años y era menor de edad según la ley estadounidense. Demandó al príncipe en un tribunal de Estados Unidos.



Andrés, el tercer hijo de la reina Isabel II, niega las acusaciones. Dijo a la BBC en una entrevista de 2019 que nunca tuvo relaciones sexuales con Giuffre y declaró: “No sucedió”.



En agosto, la Policía Metropolitana de Londres comenzó una revisión de las acusaciones relacionadas con el fallecido criminal sexual condenado Epstein. La jefa de policía Cressida Dick dijo en ese momento que “nadie está por encima de la ley”.



La policía dijo en un comunicado el domingo por la noche que la “revisión ha concluido y no tomaremos más acciones”.



También dijo que no tomaría ninguna medida sobre las acusaciones, reportadas por primera vez por Channel 4 News, de que la supuesta cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, traficaba, arreglaba y maltrataba a mujeres y niñas en el Reino Unido.



Maxwell, una socialité británica, está en una cárcel de Estados Unidos a la espera de un juicio, acusada de reclutar a adolescentes para que Epstein las abusara.



El cuerpo policial dijo que continuaría cooperando con otras agencias de seguridad que lideran la investigación sobre asuntos asociados con Epstein.



Después de semanas de escaramuzas legales, los abogados de Andrés reconocieron a fines del mes pasado que al príncipe se le había notificado formalmente sobre la demanda de Giuffre. El príncipe debe responder a la demanda antes del 29 de octubre.



La semana pasada, un juez de Estados Unidos acordó que los abogados de Andrés recibieran una copia de un acuerdo de 2009 entre Giuffre y Epstein que creen que anulará el caso civil contra el príncipe.



Andrés, de 61 años, se retiró de los deberes públicos reales en medio del escándalo por su amistad con el pedófilo convicto Epstein, quien fue encontrado muerto en un centro de detención federal en Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue declarada suicidio.