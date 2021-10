"Sé que se durmió al volante", dice amiga de abogada que atropelló a maestra en San Pedro Sula   

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-La abogada Ana Edith Merino Rivas, detenida por la muerte de Claudia Mónica Medina Rivera, maestra de una escuela bilingüe en San Pedro Sula, se durmió al volante, aseguró una de sus amigas en las últimas horas.



“Señor Jesús en este momento te pido por nuestra hermana Ana Merino, que pongas en ella serenidad, pero sobre todo en ella paz en medio de la tormenta”, escribió una amiga de la togada a través de redes sociales. Capturas del extenso mensaje fueron difundidas en Internet, sin embargo, se oculta el nombre de la autora. +Clic aquí para ver el texto completo.

Además, en el texto explica que Merino Rivas se durmió al volante. “Sé que este accidente no quiso que pasara, pero todos cometemos errores y a veces no medimos las consecuencias al volante. Y sí, sé que se durmió al volante. Por favor no reprochen sin aún saber cómo han sucedido las cosas”.



Hasta ahora se desconoce si la mujer que hizo pública su opinión a través de redes sociales iba a bordo del vehículo junto a la abogada. El atropellamiento de la maestra ocurrió en una de las calles de la residencial Villas del Campo de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.



La profesional del derecho es acusada de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y conducción temeraria en perjuicio de Claudia Mónica. Permanece en la cárcel de mujeres de Támara en Francisco Morazán.

Cámaras de seguridad captaron inicidente

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a la educadora caminando tranquilamente por una de las calles de la residencial.

Segundos después se puede observar que un vehículo pick-up, color negro, doble cabina, se le acerca y la arrolla sin piedad. Luego retrocede y le pasa por encima nuevamente.

Al final, la conductora decide huir de la zona con rumbo desconocido, pero gracias a las cámaras las autoridades lograron detenerla horas después.