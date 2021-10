Diego Vazquez lamenta eliminación de Olimpia de la Liga Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La eliminación tempranera de Olimpia en la Liga de Concacaf, tras aceptar dinero en los camerinos, provocó la reacción del entrenador de Motagua, Diego Vazquez, quien lamentó la descalificación en los octavos de final.



El argentino en lugar de sentenciar a los albos, como lo hace en la previa de los clásicos, esta vez fue mesurado y no quiso entrar en controversia. Únicamente lamentó que Honduras haya perdido un contrincante a nivel internacional.



"Se pierde un representante de Honduras, en ese aspecto puede tener mucho efecto, pero mala leche no soy y no me voy a pronunciar, ni nada, para opinar ni sumar más críticas a lo que pasó", dijo sobre el penoso caso del equipo de Pedro Troglio.



Además, el timonel de los azules se refirió al partido del jueves ante el Universitario de Panamá.



"Llegamos bastante bien. Lo dijimos antes de la conferencia que iba a ser un partido complejo, que no es sencillo, ningún equipo en este torneo es fácil para nadie, todos los juegos hay que trabajarlo como en todos los torneos que hemos enfrentado hasta el momento y no lo esperamos de otra manera". dijo.



El resultado de la ida les da confianza: "Sacamos un resultado positivo con respecto a los goles a favor y al empate y tenemos que terminar de consolidar la llave y buscar pasar el día de mañana. Estamos bastante bien, hemos entrenado toda la semana pensando en este compromiso ante Universitario".



Y agregó que "en la ida tuvimos errores individuales muy marcados que no tenemos que volver a cometerlos, son fallas que siempre van a estar. Tenemos que estar concentrados, no cometer errores tan infantiles que si nos hacen goles sea por la virtud del rival que por error marcado de nuestra parte. Tenemos que hacerle daño de la forma en que juega Motagua en el Nacional que lo hace bastante bien y esperamos tener una buena noche el día de mañana".



Buscan dar un golpe fuerte: "Están todos todos bien, salvo algunos que venían golpeados pero que ya se están terminando de recuperar. Tenemos todo el plantel disponible".



¿Qué le preocupa del Universitario de Panam? "Preocupa no, nos ocupa, casi nos hacen un gol a balón parado, tienen buen juego aéreo con Román Torres y otros delanteros, también tienen jugadores con buen pie que dominan bien la pelota y tenemos que imponernos. Estar atentos para que no nos compliquen. Hay que estar ordenados, jugar en bloque cuando atacamos como cuando defendamos".