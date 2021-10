Will Smith habla de su matrimonio con Jada Pinkett: "No puede ser una prisión"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett Smith ha sido foco de atención en los últimos meses, luego que se revelara que la famosa presentadora tuviera una "aventura" con el rapero August Alsina.



Aunque la pareja parece haber superado esa situación con éxito, el famoso actor de Hollywood dejó ver que él también ha tenido relaciones extramaritales porque no tiene un matrimonio convencional con Pinkett Smith.



En una entrevista para GQ, Smith dijo que su matrimonio no es una prisión, por lo que decidieron con Jada hacer las cosas diferentes para estar bien entre ellos.



“Jada nunca creyó en el matrimonio convencional… Ella tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Creció de una manera muy diferente a como yo crecí", comenzó diciendo.

Agregó: "Hubo importantes discusiones interminables sobre ¿qué es la perfección relacional? ¿Cuál es la forma perfecta de interactuar en pareja? Y durante la mayor parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección relacional”.



“Nos hemos dado confianza y libertad el uno al otro, con la convicción de que todo el mundo tiene que encontrar su propio camino. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión", afirmó.



Asimismo, dijo: "No sugiero nuestro camino a nadie. No sugiero este camino para nadie. Pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más completa del amor".

