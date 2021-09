Adele confirma su romance con Rich Paul

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Después de varios meses de rumores sobre la relación entre Adele y el agente de LeBron James, Rich Paul, la cantante británica confirmó su relación tras su asistencia a una boda.



Fue a través de Instagram donde la intérprete de "When we were young" mostró fotografías de ellos juntos vestidos muy elegantes para el enlace nupcial de Anthony Davis, jugador de los Lakers.



La publicación de la famosa inició con dos imágenes de ella maquillada y vistiéndo un vestido de alta costura en blanco y negro y por último colocó una foto con Paul.



Aunque no publicó un extenso mensaje, un emoji de corazón en el post fue suficiente para confirmar que ambos estaban juntos.

Rich Paul es un superagente deportivo y el fundador y director ejecutivo de Klutch Sports Group, la agencia que representa a Lebron James y otros jugadores famosos de la NBA.



Adele se separó de su exesposo, Simon Konecki, en 2019 y finalizaron su divorcio en marzo. La artista pagó cerca de 170 millones de dólares para mantener detalles de su divorcio en secreto. Simon y Adele tienen un hijo juntos, Angelo, que tiene 9 años.



Además, la cantante volvió a sorprender por lo hermosa que luce después de haber perdido más de 70 kilos y con lo que ha demostrando que tras mudarse a Estados Unidos ha comenzado una nueva vida.