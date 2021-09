Estados Unidos aumentará "vuelos de deportación" para inmigrantes varados en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos aumentará el número y la capacidad de los "vuelos de deportación" para miles de inmigrantes en la fronteriza ciudad texana de Del Rio (sur), informó el Departamento de Seguridad Interior este sábado.



Unos 14,800 migrantes, mayoritariamente de Haití, acampaban bajo un puente en la frontera sur de Estados Unidos, una crisis humanitaria que pone en aprietos al gobierno de Joe Biden.



Los migrantes están en una zona controlada por las autoridades de aduanas y fronteras, que desplegaron 400 efectivos adicionales para tratar de contener la crisis y "mejorar el control del área", según un comunicado del Departamento de Seguridad Interior.



Las autoridades indicaron que añadirán "transporte adicional para acelerar el ritmo (de vuelos) e incrementar la capacidad" de traslado "hacia Haití y otros destinos en las próximas 72 horas".

Ya se realizaban "expulsiones y vuelos hacia Haití, México y Ecuador, así como (hacia) los países del triángulo norte" de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, añadieron.



Estos migrantes llegaron a la pequeña ciudad de Del Rio, Texas, cruzando el Río Grande que separa a Estados Unidos de México. De los 2,000 que eran a principios de la semana el número subió a 14,800 el sábado, según Bruno Lozano, el alcalde de esta localidad limítrofe con la mexicana Ciudad Acuña.



El viernes, el alcalde demócrata, que espera miles de llegadas más, declaró el estado de emergencia y cerró el puente al tráfico.



"Las circunstancias extremas exigen respuestas extremas", declaró al diario Texas Tribune. "Hay mujeres que dan a luz, personas que se desmayan por la temperatura, son un poco agresivas y eso es normal después de todos estos días de calor", remarcó.



El sábado, el jerarca local explicó que recibe más medios económicos para ocuparse de la crisis.

BREAKING: I am absolutely stunned by what I’m witnessing right now. We are on a boat in the Rio Grande near the Del Rio international bridge and we are watching as masses of hundreds of migrants walk across the river from Mexico and stream into the US illegally. @FoxNews pic.twitter.com/xXE4pDkpIe