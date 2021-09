Modelo cristiana abrió OnlyFans porque "Dios quiere que lo haga"

COLORADO, ESTADOS UNIDOS.- Nita Marie es una popular modelo de 45 años y con creencias cristianas ha causado revuelo en las redes sociales. Recientemente reveló que se unió a la plataforma para adultos Only Fans porque Dios "así lo quiso".



Durante una entrevista, la mujer confesó que ella le preguntó al Señor si debía desnudarse en Internet y posar para extraños. La respuesta fue "Sí".



"Le pregunté a Dios si debía seguir desnudándome y la respuesta siempre fue sí", dijo sin inmutarse.



Asimismo, reveló que su "misión divina" es empoderar a otras mujeres para sentirse cómodas con su sexualidad.

Para hacer caso inmediato a la petición "divina", la joven abrió su OnlyFans y de inmediato logró miles de sus seguidores. La plataforma le permite ganar 1.8 millones de dólares al año, todo gracias a sus más de 65 mil suscriptores.

Relación especial con Dios

Nita confesó que su primer acercamiento con Dios fue a los nueve años después de un sueño, desde entonces profesa la religión y asegura tener una relación especial con el de arriba.



“Esa experiencia me ayudó a buscar el cristianismo y construí una relación con Cristo a nivel personal, en lugar de una llena de doctrina escrita por hombres hace miles de años”, indicó.



Marie confesó que Dios le dio su sexualidad para compartirla con otros. “Quiero que las mujeres y los hombres sepan que no hay nada de malo en abrazar su sexualidad y ser religioso. Todo comienza por quererse a sí mismo y confiar en que cuando se tiene deseo sexual, está bien y es saludable pedirlo”.



“Creo que Dios quiere que las mujeres se vean y se sientan bien y disfruten de su sexualidad”, dijo. “Al empoderarme para sentirme sexy en mi propia piel, permito que otros hagan lo mismo”, agregó.



Algunos familiares y amigos cristianos se han incomodado por sus argumentos y se han alejado de ella, sin embargo, eso no parece preocuparle.