Beasley advierte que "lo más difícil es la casa de Honduras", previo a enfrentar a la Bicolor  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- DaMarcus Beasley, exjugador de Estados Unidos recordó anécdotas previo al partido entre la Selección de Honduras y los del Tío Sam que se jugará el próximo miércoles en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.



El estadounidense, que se retiró del fútbol en 2019, aseguró que jugar en Concacaf es muy difícil, pero la cancha más complicada es la de la Bicolor, justo donde jugará el equipo de las Barras y las Estrellas contra los catrachos por las eliminatorias en el camino a Qatar.



''La Concacaf es muy difícil, la gente de afuera no entiende cómo lo es tan difícil. No solamente estás jugando fuera de casa, es la cancha, es el viaje, a veces la comida, a veces el otro equipo está poniéndote en un hotel, en el piso 13 para darte mala suerte, cosas así", dijo Beasley en una entrevista de un medio internacional.



"Para mí lo más difícil es la casa de Honduras,porque el pasto te llega a las rodillas, estamos jugando a mediodía, a las 2 o 3 de la tarde, no hay aire acondicionado en los vestidores, es muy difícil ganar en su cancha'', precisó el estadounidense.



Los recuerdos de DaMarcus Beasley seguro son un tormento para más de un jugador de la selección que defendió y el próximo miércoles desde las 8:30 de la noche Estados Unidos y Honduras tienen una cita futbolística.