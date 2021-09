Estados Unidos condena fallo que habilita reelección de Bukele en El Salvador

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, declaró durante el pasado sábado que el gobierno de su país rechaza la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la nación centroamericana que le ha permitido la reelección inmediata al presidente Nayib Bukele.



Durante su comparecencia, la diplomática estadounidense sostuvo que este "declive" de la democracia en el país centroamericano daña la relación que existe entre ambas naciones.

LEA TAMBIÉN: El Salvador: TSE acata resolución que habilita reelección de Bukele



“El Gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala de lo Constitucional salvadoreña de la Corte Suprema”, declaró Manes en un conferencia de prensa con medios locles de El Salvador.

Polémico fallo

Durante la noche del pasado viernes 3 de septiembre, los magistrados constitucionales, nombrados de forma controversial el 1 de mayo, revirtieron un fallo de 2014 que prohibía la reelección presidencial inmediata, dándole vía libre a Nayib Bukele para buscar un segundo mandato en las elecciones de 2024.



“Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña que establece que la reelección inmediata no está permitida”, subrayó la jefa de la misión diplomática estadounidense.



Asimismo advirtió que “este declive de la democracia daña la relación bilateral de Estados Unidos y El Salvador, relación que tenemos hace décadas y queremos mantener”.



Del mismo modo la diplomática estadounidense agregó que dicho fallo es el resultado de la decisión de la Asamblea Legislativa, que el pasado 1 de mayo removió de manera inconstitucional a los magistrados en funciones de la Sala de lo Constitucional y colocó en su lugar a "reemplazos leales al órgano Ejecutivo".



“Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso clave al poder Ejecutivo”, reiteró.



Por otra parte, Manes también cuestionó la reciente decisión del Congreso de cesar a los jueces y fiscales sexagenarios bajo el argumento de combatir prácticas corruptas.

ADEMÁS: La reelección presidencial genera preocupación en El Salvador

Controvertida destitución de magistrados

El 1 de mayo, cuando la nueva Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, inició funciones en el Poder Legislativo tuvo entre sus primeras decisiones cesar a los magistrados constitucionalistas y nombrar a cinco abogados para ocupar dichos cargos.



Entre los magistrados nombrados por el Congreso se encuentra un ex asesor del gobierno de Bukele, un abogado del actual directori de la policía y un ex comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, el cual fue elegido por el presidente en un proceso muy cuestionado.



La polémica resolución de la Sala de lo Constitucional ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir que una persona que ejerza la presidencia y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión.



Dicha decisión judicial ha abierto la vía para que Nayib Bukele pueda buscar la reelección en 2024.



A juicio de los magistrados, la interpretación del artículo en 2014 es errónea, argumentando que la Constitución permite que un ciudadano pude ser presidente por máximo de 10 años.



Luego del polémico fallo, el presidente Bukele continúa sin pronunciarse acerca de la posibilidad de presentarse a la reelección.

DE INTERÉS: Corte de El Salvador avala reelección del presidente Nayib Bukele