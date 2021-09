Acusan a papá de Britney de intentar extorsionarla antes de renunciar a la tutela

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Britney Spears y su abogado Mathew Rosengart informaron que el padre de la cantante, Jamie, está tratando de obtener una millonaria cifra en pagos antes de renunciar por completo a la tutela que controla la vida y el dinero de la artista.



Rosengart y la intérprete de "Toxic" han comparado la petición de 2 millones de dólares en pagos como una forma de extorsión.



Ante esta situación, el abogado de Britney presentó ante la corte un documento que señala que la próxima contabilidad programada en el caso de curaduría — que James Spears quiere que se complete antes de que renuncie — le supondrá importantes pagos.



“Britney Spears no será extorsionada (...) El intento descarado del señor Spears de negociar la suspensión y la destitución a cambio de aproximadamente 2 millones de dólares en pagos, además de los millones que el señor Spears ya tomó del patrimonio de la señora Spears, no es algo negociable”, señala el documento.

El expediente es suplementario a la solicitud presentada en julio por Rosengart a nombre de Britney Spears para la destitución y suspensión de James Spears, la cual será abordada en una audiencia programada para el 29 de septiembre.



En su respuesta, James Spears reveló que ya tenía planeado renunciar a la tutela de su hija, misma que ha controlado, aunque sea parcialmente, desde que fue establecida en 2008.



Sin embargo, el padre de la cantante no estableció un plazo para su salida, señalando que sólo se produciría después de que se resolvieran varias cuestiones pendientes, incluida la próxima contabilidad.



James Spears dijo que lucharía contra cualquier intento por forzar su salida, la cual no tenía bases, y que siempre ha actuado únicamente en el mejor interés de su hija.