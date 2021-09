"Por el resto de tu vida", el nuevo dueto de Belinda con Nodal ¿Cómo será la canción?  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después del rumor que inundó las redes sociales acerca del rompimiento de los prometidos, Belinda comentó que están felices por la nueva canción que lanzarán.



“Por el resto de tu vida” es una canción que no tiene fecha para lanzamiento, pero ya fue grabada por la pareja, en entrevista para Venga la Alegría, la española compartió detalles.



“Voy a sacar una canción con Christian estamos felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias”, dijo la artista.



El género que tendrá este tema no está muy claro aún. “Es una fusión entre lo que es él y lo que soy yo a nivel musical”, declaró Belinda.



Sobre esta colaboración, los rumores comenzaron a crecer hace unos días cuando Christian Nodal eliminó todas sus publicaciones e incluso los enamorados dejaron de seguirse de Instagram, pero en la cuenta de Botella tras botella sólo permaneció una imagen de la caricatura Speedy Gonzales.



El mismo intérprete de Adiós amor explicó esta situación en una entrevista y destacó que esto lo hace porque tiene un buen proyecto y en esta ocasión incluye una colaboración con la propia Belinda.



