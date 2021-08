Ángel Di María: "Cristiano se debe querer matar por no estar acá"

PARÍS, FRANCIA.- Ángel Di María no oculta la felicidad por la llegada de su amigo Lionel Messi al Paris Saint-Germain, ya que sin duda comparte una gran relación con el que ahora lleva el número 30 por todos los años compartidos en la selección de Argentina.



"El Fideo" puede decirse privilegiado por haber compartido vestuario con dos figuras mundiales como Messi y Cristiano Ronaldo, con quien fueron compañeros en el Real Madrid durante cuatro temporadas formando una temible dupla.

Justamente al ser preguntado por CR7, Di María aseguró que el astro portugués "se debe querer matar" por estar en el PSG para jugar junto con Kylian Mbappé y Neymar, sin embargo dijo que afortunadamente trajeron a Messi que "por suerte es mucho mejor".



"Cristiano se debe querer matar por no estar acá. La calidad y la cantidad de jugadores que tiene el PSG ahora es algo único. No muchas veces pasa en los clubes y los grandes jugadores siempre quieren estar con los mejores. Cristiano seguramente quiera estar, pero lo trajeron a Messi y por suerte mucho mejor", declaró "El Fideo".



"Para mí, sinceramente es muy fácil jugar con él (Messi). Si vos corrés, él te tira a la pelota y te cae a los pies. No hay excusas para nada. Tengo una excelente relación con él adentro y afuera de la cancha. Es fácil darse cuenta lo que quiere", añadió Di María.



De igual manera, el mediocampista argentino señaló que su compatriota está por encima de grandes figuras con las que ha compartido vestuario, como es el caso de Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Gareth Bale, Benzema, entre otros.



"Messi es de otro mundo. Jugué con Cristiano, Ney, Mbappé, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale y sinceramente no vi nada igual. A Messi le tirás una piedra y la para, te pasa como si nada", afirmó Di María.

Mucha presión para el PSG

Con la llegada de Messi, Ángel Di María reconoció que esta temporada habrá más presión para el PSG, ya que dentro de su plantel cuenta con figuras de talla mundial y se les va a exigir ganar todas las competiciones en las que participen.



"El Fideo" reconoció que el principal objetivo para el cuadro parisino es la Champions League, tal y como dijo Lionel Messi durante su presentación en el Parque de los Príncipes.

No se siente querido por Real Madrid y Manchester United

Ángel Di María se siente muy feliz en el PSG desde su llegada en el 2015, pero recordó con amargura su salida del Real Madrid y su fugaz paso por el Machester United.



El delantero argentino reconoció que no se sintió querido ni por la afición merengue ni por la de los Red Devils antes de llegar a París.

