Tras su despedida en Barcelona, Messi es esperado en París

PARÍS, FRANCIA.- ¿Será este lunes el día decisivo? Luego de haberse despedido del FC Barcelona el domingo, la estrella Lionel Messi puede estar más cerca este lunes del París Saint-Germain, que daría un golpe de efecto en el 'mercato'.



La espera en vano en el aeropuerto de Bourget no ha desanimado a los hinchas: este lunes, decenas de ellos seguían aguardando en el pequeño aeropuerto de la región parisina.



Desde el inesperado anuncio de la marcha del argentino de su club de siempre, el jueves, el planeta fútbol contiene la respiración y escruta el menor movimiento del futbolista de 34 años.

El PSG es el club que tiene más opciones de firmarlo. El domingo en su rueda de prensa en Barcelona el propio jugador reconoció que era "una posibilidad".



"La noticia se espera el lunes, incluso el martes. Es el escenario más probable", avanzó este lunes por la mañana el diario Le Parisien.



Por su parte, para L'Equipe "no parece más que una cuestión de horas". El periódico señala que "entramos en los días más increíbles de la historia del campeonato francés".

Antes de la firma del contrato en París, el jugador tendrá que pasar primero su reconocimiento médico.



Pero la 'Pulga' marca los tiempos y prefirió dedicar al Barça el que podría ser su último fin de semana como jugador sin contrato.

El domingo, en las entrañas del Camp Nou donde forjó su leyenda, Messi, en lágrimas, clamó su amor por el club al que llegó con 13 años.

'Big bang' a otra dimensión



"Nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba", confesó, revelando que estaba dispuesto a bajarse el sueldo a la mitad para poder quedarse.



Pero el Barça renunció a prolongar su oneroso contrato, que expiró el pasado mes de junio, esgrimiendo el elevado riesgo que supondría para sus depauperadas arcas.



Este lunes por la mañana, las imágenes del argentino llorando coparon las portadas de diarios deportivos españoles como Marca, As y Sport, que tituló: "Todos los culés lloramos contigo, Leo".



El PSG no podía dejar escapar la oportunidad, ante la búsqueda perpetua de sus ricos propietarios (QSI) de superestrellas que desarrollen su marca.



En efecto, a raíz del anuncio de la marcha de Messi el jueves, el PSG no tardó en contactar con el entorno del jugador.



El club galo le ofrece un salario anual neto en torno a los 40 millones de euros (47 millones de dólares), según la prensa francesa, situándolo por encima de Neymar (36 millones de euros; 42 millones de dólares). La duración del contrato sería de dos años, con opción a un tercero.

El músculo financiero de QSI y el relajamiento de las normas de 'fair play' financiero de la UEFA hicieron posible una operación que pocos concebían apenas dos meses atrás.



El París Saint-Germain, que derrotó al Troyes el sábado en Ligue 1 (2-1), ha preparado el terreno para este 'big bang' capaz de llevarlo a otra dimensión, tanto deportiva como económica.

Sin límite de aforo

Con el ganador de seis Balones de Oro, junto a Neymar y Kylian Mbappé, la escuadra parisina se convierte en la gran favorita para conquistar la Liga de Campeones, el sueño de QSI, que fracasó en la final de 2020.



Los actores del fútbol francés, preguntados a lo largo del fin de semana, se frotan las manos con la posible llegada de la superestrella, una bocanada de oxígeno en medio de la crisis provocada por la pandemia y el conflicto con los difusores televisivos.



"Sería genial para la Ligue 1, es el mejor jugador del mundo", afirmó el domingo por la noche el entrenador argentino del Marsella, Jorge Sampaoli, seleccionador de Messi en el Mundial-2018.

"El fútbol francés ha ganado mucho, ha crecido mucho estas últimas temporadas. Para nosotros será una motivación mayor jugar contra él", añadió.



El PSG también tendrá la posibilidad de presentarlo ante un estadio lleno. Este lunes recibió la confirmación de la prefectura de que podía disputar su primer partido de la temporada en el Parque de los Príncipes, el sábado, sin límite de aforo.



El escenario está listo. Solo falta el actor principal.





