Ricky Martin pide a sus seguidores que se vacunen

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Ricky Martin sigue pidiendo a sus miles de seguidores que se vacunen contra el covid-19, ante el incremento de personas que no creen en ella.



"Me vacuné porque nunca podría vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere", escribió el cantante en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

"Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, por mi comunidad", agregó.



"No seas tan egocentrista, olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA", finaliza el mensaje.

Martin ha tratado de concientizar a sus seguidores en las distintas plataformas para que se vacunen y poder terminar con la pandemia que ha dejado a más de 4 millones de personas fallecidas.