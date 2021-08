(VIDEO) Atleta argentina recibe propuesta de matrimonio en plenos Juegos Olímpicos

TOKIO, JAPÓN.- Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 han regalado instantes emotivos y uno de los más recientes ocurrió cuando el novio de la esgrimista argentina Belén Pérez Maurice le pidió matrimonio en plena entrevista.



Aunque Maurice resultó eliminada de la prueba de sable, su entrenador y su novio, Lucas Guillermo Saucedo, decidió regalarle un momento inolvidable ante las cámaras.

Mientras era entrevistada en directo él apareció con un cartel que decía: "Flaca, ¿te querés casar conmigo?". "Decime que sí, decime que sí", insistía.

Porque terminó su participación en #Tokyo2020 y Lucas Saucedo le pidió casamientopic.twitter.com/hA2DvAsxmr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 26, 2021

La argentina le dio el sí y le preguntó "¿Por qué lo hacés acá?".



La propuesta de matrimonio le llegó a Maurice tan solo minutos después de su eliminación de los Juegos Olímpicos tras su derrota ante la húngara Anna Marton en la primera ronda de esgrima individual femenino.

A pesar de no compartir los fallos del jurado en el combate ante la húngara, Maurice dejó a un lado su desencanto tras el romántico momento con su pareja que le ha dado la vuelta al mundo.



"Lo importante es que ahora tengo que elegir vestido de novia", bromeó la atleta que se retira con una inmensa alegría de la justa olímpica.



Esta no es la primera vez que los Juegos Olímpicos se convierten en un escenario idóneo para el amor, ya que en Río de Janeiro 2016 se vivió una escena parecida cuando el novio de la clavadista china, He Zi, apareció con un anillo de compromiso delante de todos los presentes.