Técnico de Rumania manifestó que el triunfo ante Honduras no fue fácil

TOKIO, JAPÓN.- El entrenador de la selección de Rumania, Mirel Radoi, manifestó que el triunfo ante Honduras no fue fácil. La H presionó a los rumanos pero el gol nunca cayó durante los 90 minutos.



"La victoria nunca es fácil, o al menos para nosotros, los rumanos, no es fácil. Viene con un precio, teníamos unidad de grupo, determinación, sacrificio. Los jugadores aplicaron muy bien lo que les transmití. Tomaron sus propias decisiones, lo que significa que tienen coraje y personalidad", dijo Radoi al termino del partido.



Además dijo que "tuvimos un poco de suerte, renunciamos a la iniciativa en la segunda parte, porque no estamos en un muy buen nivel físico. Esperamos que de un partido a otro acumulemos algo más y jueguemos la transición positiva más rápido y mejor".

Los Catrachos mostraron buenas sensaciones, especialmente en la primera mitad, pero el autogol de Elvin Casildo decantó la balanza a favor del combinado europeo

El entrenador de Rumania no ve como favorita a Honduras en el grupo B de los Juegos Olímpicos. "En nuestro grupo, el favorito en 1er lugar era Corea del Sur, pero dijimos que teníamos que tener cuidado en Nueva Zelanda. Puede ser una sorpresa, es un equipo muy bueno y fuerte. Nadie tenía información sobre ellos. Lo importante es que en el próximo partido podemos clasificarnos".



Rumania jugará ante Corea del Sur el próximo domingo en la jornada dos del grupo B de los Juegos Olímpicos de Tokyo.