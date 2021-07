David Faitelson: "México 'se metió en Honduras' en la Copa Oro"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Pocas horas después de conocerse que México será rival de Honduras, en los cuartos de final de la Copa Oro, la prensa mexicana ya comienza a palpitar el duelo y advierte a la selección que dirige Gerardo "Tata" Martino sobre lo complicado que será su próximo rival.



Uno de los analistas deportivos que no dudó a la hora de dar su punto de vista sobre el encuentro entre la H y el tricolor fue David Faitelson, quien muy fiel a su estilo comenzó a calentar la previa del encuentro y a meterle presión a los aztecas.

"Y Méxíco 'se metió en Honduras' en la Copa Oro", tuiteó Faitelson pocos minutos después de conocer al rival de la selección mexicana en la siguiente fase de la Copa Oro.

Posteriormente, el controversial periodista agregó en la red social lo siguiente: "Copa Oro: Mexicanos y hondureños se conocen a la perfección. México será favorito, pero como está jugando hoy, no hay ninguna garantía…".

Asimismo, David Faitelson remarcó que espera un partido cerrado para el sábado por la noche y que el juego del tri en esta Copa Oro no ofrece garantías para conseguir el boleto a semifinales.

La prensa mexicana prefería a Qatar

Pero no solamente David Faitelson mostró su disgusto por enfrentar a Honduras en los cuartos de final, pues un amplio sector de la prensa deportiva de México asegura que prefería enfrentarse a la selección de Qatar en la siguiente ronda.



Uno de ellos fue el panelista del programa "Fútbol Picante", de la cadena ESPN, Héctor Huerta, quien no dudó en mencionar que era preferible enfrentar al conjunto asiático el sábado en Arizona.

"Por este método que han utilizado en equipos y selecciones centroamericanas de ablandar a México en todos los circuitos, me parecía incómodo la posibilidad de Honduras. Me gustaba más Qatar, mencionó el comunicador.



Asimismo, Huerta agregó: ""El técnico de ellos es de la Masía, un egresado del Barcelona y tiene tendencia a ese juego, Xavi tiene influencia en esta selección. Es un equipo que juega bien al fútbol y me gustaba más que enfrentara a México. Honduras va a tener tres bajas importantísimas, Quioto, Elis y hoy Maynor Figueroa. Sin estos tres ya la Selección Hondureña deja de ser tan fuerte, sobre todo los dos adelante".



En el caso del exfutbolista y actual analista Roberto Gómez Junco, él mira a la selección de México como favorita para el sábado ante una mermada Honduras, resaltando que las dudas dentro del equipo del "Tata" Martino pasan más por el desempeño que han tenido en la Copa Oro.

"La duda está en el fútbol que ha dejado desplegar México. Hace poco tiempo los hondureños le compitieron y lo superaron en la cancha aunque terminaran siendo vencidos en penales, fue con jugadores diferentes. Si veo mermado al equipo de Honduras y como favorito a México. Las dudas del equipo de Martino están en el propio desempeño. En esta zona hay adversarios que meten pierna, pero los salvadoreños jugaron mucho mejor en lo individual y colectivo", manifestó Gómez Junco.