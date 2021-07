¿Cómo influyó la vacunación en los contagios y muertes del personal de salud?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando la pandemia del covid-19 inició, el mundo enteró comenzó a llamar a los trabajadores de la salud héroes de batas blancas. Nunca fueron seres superiores, pero muchos dieron la vida tratando de salvar la de otros.

Honduras no fue la excepción, pues 115 de estos hombres y mujeres -que siguen en la primera línea- no vieron al mundo triunfar y vencer el covid-19. Se infectaron y no le ganaron la batalla a la enfermedad.

La esperanza fue la llegada de las vacunas anticovid, que -aunque se han recibido de forma lenta y gradual- muestran efectos positivos en la curva epidemiológica de muertes de este grupo prioritario.

Según cifras de la Secretaría de Salud, hasta junio de 2021 hubo una baja en los decesos de médicos, enfermeras y demás empleados del área de salud después de que el 60% que trabaja en la red pública y el Seguro Social completara el esquema de inmunización (dos dosis).

¿Cómo lo medimos?

Bueno, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus tuvo acceso al reporte diario de muertes y contagios de este grupo prioritario desde que inició la pandemia (el 11 de marzo de 2020) hasta junio de 2021 (un año y casi cuatro meses).

Cada caso fue categorizado de acuerdo con la semana epidemiológica, por lo que se observan varios picos que significan que en esas fechas hubo más muertes.

En el caso de Honduras, Salud reportó tres semanas donde los fallecimientos de trabajadores de la salud pasaron los cinco casos.

La primera fue la semana epidemiológica 28 (del 5 de julio al 11 de julio de 2020), pues se registró nueve decesos de médicos, personal de enfermería o técnicos en salud, de acuerdo con el reporte al que tuvo acceso este rotativo.

+Honduras registra más de cien médicos y enfermeras fallecidos por covid-19

Más de 20 días después, en la semana epidemiológica 31 (del 26 de julio al 1 de agosto de 2020) hubo dos técnicos en salud, tres médicos, un especialista y dos enfermeros que perdieron la batalla contra el virus.

Entre bajos y altos -sin pasar de los cuatro fallecidos por semana- la curva epidemiológica se mantuvo hasta la semana seis de 2021 (del 31 de enero al 5 de febrero de 2021) cuando se registraron seis muertes. El reporte de Salud detalla que de las víctimas cinco eran médicos y uno personal de enfermería.

Para la semana epidemiológica 20 hay un nuevo repunte de muertes, que disminuye siete días después.

Del 20 al 27 de mayo de 2021 (semana 22) los casos nuevamente se disparan tras registrar cuatro decesos. En esa fecha, el reporte de Salud establecía que el 60% de los trabajadores de la primera línea de la red pública y del Seguro Social habían completado el esquema de vacunación, es decir que, tenían las dos dosis de la vacuna anticovid.

En la siguiente semana se observa un notable descenso en las muertes, aunque según el infectólogo Tito Alvarado no está relacionado con la aplicación de inoculantes, ya que las cifras facilitadas por Salud son dudosas.

"Sé que hay con primera dosis gran parte, pero con dos dosis no", afirmó Alvarado. "No hay un 60% con dos dosis de los 15 mil médicos que somos y como 40 mil enfermeras, es imposible en este momento", aseguró.

Alvarado afirmó que en el país hay unas 100 mil personas vacunadas con dos dosis y que la mayoría es de la tercera edad o jubilados.

El experto se refirió al personal de salud que forma parte de los 40 mil hondureños que solo tienen "una dosis estancada" porque las autoridades no saben cuándo llegará en componente B de Sputnik V.

"De Pfizer y Moderna empiezan hasta esta semana a vacunar la segunda dosis, no creo que hayan alcanzado un 60 o 65% de la población sanitaria", cuestionó.

Según la Secretaría de Salud, hasta inicios de julio más del 90% de los trabajadores de la salud había recibido al menos una dosis anticovid y unos 863 no tenían ninguna vacuna aplicada, por lo que fueron incluidos en la quinta jornada de inmunización.

Curva de contagios

La curva de contagios del personal de salud la podríamos comparar con una montaña rusa -hablando de forma metafórica-. Al inicio está la parte más alta, pero a medida se avanza se convierte en un sube y baja, hasta que se llega a una planicie y se detiene la máquina. Algo así ocurre en la curva de infectados.

Quince semanas después de que el virus tuvo cabida en el país, los casos se dispararon y la curva alcanzó los picos más altos registrados en un año y tres meses de pandemia.

Luego, entre la semana 30 y 33 (del 19 de julio al 12 de agosto de 2020) se pasó de 531 contagios semanales a 227, es decir que, se redujo en más de la mitad.

Esta situación duró dos semanas, hasta que del 23 al 29 de agosto de 2020 (semana 35) hubo 485 trabajadores de la salud infectados.

Para la semana 41, los contagios sobrepasaron los 300 casos, siendo esa la última cifra más alta hasta que inició el 2021.

Los análisis realizados por el equipo de EL HERALDO Plus detallan que la segunda semana de este año (del 10 al 16 de enero de 2021) hubo un nuevo repunte, pero los contagios fueron la mitad de los registrados en la semana 27 de 2020, cuando 607 médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud dieron positivo de covid-19.

+Investigan muerte de pacientes que habían recibido dos dosis de vacuna anticovid

En la semana del 7 al 13 de febrero, Honduras nuevamente registró más de 300 trabajadores de la primera línea contagiados. Desde allí los reportes semanales no han pasado de 185 casos.

Al igual que con las muertes, en la semana 22 (cuando el 60% de los empleados de la salud del sector público y la seguridad social tenían ambas dosis) también hubo un descenso en los contagios, solo que en este caso la curva venía en picada desde la semana seis.

Lo curioso es que entre la semana 25 y 26 (del 20 de junio al 3 de julio de 2021) se observa un pequeño pico en el número de trabajadores de la salud contagiados, lo que expertos relacionan con las variantes del virus que circulan en el país y la alta incidencia de casos a nivel general.

"Si anda por acá delta, que es la (variante) más agresiva, que no quepa la duda que vamos a caer todos los que tengamos las dos dosis", advirtió el infectólogo Tito Alvarado.

El experto recordó que la vacuna no previene el virus, solo evita que al infectarse sea más agresivo, sin embargo, existen dudas sobre la efectividad de las vacunas contra esa cepa que se registró por primera vez en India.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que al tener ambas dosis la variante es menos agresiva, pero es necesario que el mayor número de habitantes estén vacunados para alcanzar la inmunidad colectiva.

Alvarado afirmó que en Honduras lo único que nos salva del virus o de nuevas variantes son las medidas de bioseguridad: usar mascarilla, lavarse las manos, mantener el distanciamiento y no estar en lugares donde haya aglomeraciones.