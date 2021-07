La presunta narcotraficante brasileña Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, de 22 años de edad, mejor conocida como 'Hello Kitty', murió durante un enfrentamiento con la policía en el Complexo do Salgueiro, en la región metropolitana de Río de Janeiro. (19/07/2021 - 08:12 AM)

