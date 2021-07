Bezos, el hombre más rico de la Tierra, dejará por unos minutos el planeta

Esta foto del folleto de archivo tomada el 24 de abril de 2015, obtenida por cortesía de Blue Origin, muestra a Jeff Bezos, fundador de Blue Origin, en las instalaciones de lanzamiento de New Shepard's West Texas. Foto: AFP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, se unirá al club de astronautas el martes en el primer lanzamiento con tripulación de la empresa Blue Origin, otro momento clave en un gran mes para la incipiente industria del turismo espacial.



La misión llega días después de que el fundador de Virgin Galactic, el magnate Richard Branson, cruzara la frontera final del planeta, superando por poco al magnate de Amazon en el duelo espacial entre los dos multimillonarios.



Sin embargo, las miras de Blue Origin apuntan más alto: literalmente en términos de la altitud a la que ascenderá su nave reutilizable New Shepard, en comparación con el avión espacial de Virgin, pero también en sus ambiciones futuras.

VEA: VIRAL: Nube se forma como un Cristo Redentor



Bezos fundó Blue Origin en 2000, con el objetivo de algún día construir colonias espaciales flotantes con gravedad artificial donde vivirán y trabajarán millones de personas.



Su viaje a más de 100 km del suelo terrestre se realizará apenas dos semanas después de dejar el cargo de director general de Amazon, grupo del cual mantiene cerca del 10% de las acciones.



En su hazaña espacial, Bezos estará acompañado por su hermano Mark, un financista que dirige la Fundación Familiar Bezos y trabaja como bombero voluntario, pero el destaque será la expiloto Wally Funk, quien a los 82 años se convertirá, con esta travesía, en el astronauta de mayor edad de la historia.



El otro afortunado para este paseo espacial será Oliver Daemenen, quien pasará a ser el viajero espacial más joven de la historia, con 18 años. El joven holandés es el primer cliente pago de la firma.

ADEMÁS: Crean 'Día de los Hijos' en Uruguay para incentivar el comercio



Notablemente ausente está el misterioso ganador de una subasta de 28 millones de dólares por un asiento, que tuvo "conflictos de programación" y participará en un vuelo futuro, y ha pedido permanecer en el anonimato, indicó la compañía.



New Shepard despegará a las 08H00 (13H00 GMT) del 20 de julio desde una instalación remota en el desierto del oeste de Texas llamada Launch Site One, unos 40 kilómetros al norte de Van Horn, la ciudad más cercana.



Después del despegue, New Shepard acelerará hacia el espacio a velocidades superiores a Mach 3, utilizando un motor de hidrógeno líquido/oxígeno líquido sin emisiones de carbono.



El evento se transmitirá en vivo en BlueOrigin.com a partir de una hora y media antes.

"Emocionante"

Por otra parte, Blue Origin también afirma que su cohete es más ecológico que el de su rival de Virgin Galactic.



Hoy, la compañía desarrolla un cohete orbital de carga pesada llamado New Glenn y también un módulo de aterrizaje lunar que espera poder negociar con la NASA en el marco del programa Artemis.



"Han tenido 15 vuelos exitosos sin tripulación en New Shepherd y hemos estado esperando años para ver cuándo van a comenzar a llevar gente", declaró a la AFP Laura Forczyk, fundadora de la consultora espacial Astralytical, quien calificó al viaje como "un momento emocionante" para los entusiastas del espacio.

LE PUEDE INTERESAR: Mujer quema su casa con su marido dentro en Sonora, México



Las ambiciones de la moderna compañía de Bezos no se detienen en el turismo espacial, ya que ahora espera convertirse en un importante subcontratista de las misiones de la NASA.



Todo esto surge a partir de una empresa como Amazon que en 27 años pasó de ser un emprendimiento montado en un garaje a una corporación en expansión valorada en 1,8 billones de dólares en bolsa.



Actualmente, la firma SpaceX, del multimillonario Elon Musk es la principal socia del sector privado para la agencia espacial estadounidense, lo que incluye transportar a varios astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde 2020.