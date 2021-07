VIDEO: Messi sorprende a aficionado de 100 años y su reacción conmueve al mundo

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Lionel Messi se ha convertido en noticia en las últimas horas por su conquista del título de Copa América con Argentina y por su renovación de contrato con el Barcelona, pero "La Pulga" no solo ha dado de que hablar en los campos de juego, sino que también en las redes sociales.



Y es que el astro argentino tuvo un detalle muy especial con un fiel seguidor, a quien le envió un emotivo saludo que le ha dado la vuelta al mundo.

Se trata de Hernán Mastrángelo, un aficionado argentino de 100 años de edad que es un fiel seguidor del genio del fútbol mundial, que sin imaginarlo ha sorprendido a su ídolo, quien tuvo un detalle muy especial con el anciano.



La historia de don Hernán llamó bastante la atención del capitán del Barcelona y la selección de Argentina debido a que este anota en cuadernos todos los goles que ha marcado con ambas camisetas.



“No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, describió su nieto Julián Mastrángelo.

El saludo de Messi

Esta cautivadora historia llegó hasta Leo Messi y el propio crack argentino le respondió con un conmovedor saludo al señor de 100 años de edad.

"Hola Hernán, me llegó tu historia, me pareció una locura que lleves anotando los goles y de esa manera, y por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que hacés, por el seguimiento", fue el mensaje que envió "La Pulga" al anciano mientras su nieto, entre lágrimas, se mostraba emocionado por el gesto del 10.

Don Hernán tiene 100 años y anota a mano todos los goles de Messi.



El 10 y el de 100.



Un tuit para fijar infinitamente. ❤️❤️⚽️⚽️pic.twitter.com/ksmAd1xUmc — VarskySports (@VarskySports) July 14, 2021



Al ver el saludo, don Hernán Mastrángelo no podía creer lo ocurrido y agradeció el gesto del jugador argentino recién consagrado campeón de la Copa América.



"¿No me digas que es Messi?", le preguntó el abuelo a su nieto, a lo que el joven inmediatamente le respondió: "Es Messi y te mandó un saludo".



"¿Y dónde está? ¿En la casa?", preguntó con la voz entrecortada el longevo fanático de Lionel Messi.

