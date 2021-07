Imperdible: Christian Nodal fue rechazado por ser emo, pero al escucharlo cantar deslumbró  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- En una plaza pública de las calles de la Ciudad de México, con vestimenta color negra, peluca que le tapaba la frente y con la cara maquillada con polvos blancos, Christian Nodal se presentó a cantar en un concurso e invitó a un par de mujeres, pero fue rechazado e ignorado.



Nadie reconoció al cantante mexicano, pues andaba con vestimenta de emo y pasó desapercibido.



Broma

En una plaza pública el equipo de producción del Nodal estaba anunciando una divertida dinámica en la que los fans del cantante debían pasar a interpretar una de sus canciones, quién tuviera la voz más similar y ejecutara de mejor manera el tema, ganaría unas entradas para su concierto. (Esto fue hace unos años)



Mientras un par de jóvenes cantan en el escenario, Nodal caracterizado como emo intentó captar la atención de las mujeres que se encontraban en el evento.



Comenzó preguntando cómo podía participar, a pesar de que el joven no realizó algún intento por modular su voz, las fans no lo reconocieron e incluso lo ignoraron por su vestimenta.



“Si gano yo ¿Vas conmigo?” y “Si me gano las entradas ¿Vienes conmigo al concierto?”, preguntó el cantante mexicano, pero no fue correspondido por nadie.

Su voz lo dejó al descubierto

Cuando el joven disfrazado de emo llegó al escenario y comenzó a cantar, el público enloqueció todavía incrédulo, pues no estaban seguros si se trataba de un excelente imitador o del verdadero Christian Nodal.



Al terminar la canción, el conductor de la dinámica lo presenta como Christian Nodal, así que el grupo de personas comenzaron a gritar con entusiasmo mientras que el cantante interpretó Adiós Amor, el tema con el que se dio a conocer.



Nodal

El cantante mexicano actualmente se encuentra comprometido con Belinda y según la prensa mexicana este año se casan.

Broma completa